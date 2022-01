Gemelli muoiono di Covid a pochi giorni di distanza: uno era vaccinato, l’altro no

I gemelli Carlantonio e Paolo Mantovani di 71 anni sono deceduti a causa del Covid a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro.

I due fratelli, entrambi informatori farmaceutici originari di Cogozzo, in provincia di Mantova, non sono sopravvissuti al virus. Uno però risultava vaccinato mentre l’altro no.

Carlantonio aveva infatti ricevuto due dosi del vaccino, che inizialmente parevano in qualche modo avere rallentato il decorso dell’infezione. Entrambi avevano contratto il virus in una vacanza a Diano Marina, in provincia di Imperia.

Il primo a morire è stato il non vaccinato. L’altro lo ha seguito in poco tempo dopo il ricovero all’ospedale di Milano.

Secondo quanto riporta la pagina della parrocchia lombarda “dopo pochi giorni dalla scomparsa del suo gemello, ha concluso la sua esistenza terrena il caro Carlantonio Mantovani.

Informatore farmaceutico, come suo fratello, trascorreva con lui molto tempo durante i mesi invernali, mostrando un legame di sintonia molto profondo“.