Caro bollette, stangata per le imprese anche in Trentino. Triplicato il costo per il 2022

I recenti rincari delle materie prime portano conseguenze devastanti anche sulla situazione delle aziende trentine. Anche in Provincia infatti, l’aumento dei costi dell’energia ha raggiunto livelli preoccupanti.

E a soffrire maggiormente di questa penalizzazione sono, come spesso accade, gli artigiani e le piccole imprese. A sottolinearlo il presidente di categoria Marco Segatta.

Basti pensare che per una pmi, il cui consumo medio mensile è di 1200 kWh/ al mese, il costo è passato da 82 a 288 euro. Quindi più che triplicato. Il confronto è stato effettuato sul calcolo degli oneri per il mese di dicembre 2020 e 2021.

Lo aveva ribadito circa tre mesi fa anche il presidente di Confcommercio Trentino Giovanni Bort che chiedeva più attenzione al mondo dell’imprenditoria locale proprio riguardo a questa problematica.

Le risorse messe in campo in questi mesi riservate all’Italia, sarebbero dovute andare a risolvere anche il problema dei costi fissi che gravano sulle bollette di energia elettrica e gas naturale (e dei carburanti) come tasse e accise. Ma evidentemente così non è stato.

Rispetto a delle aspettative iniziali a tinte fosche, il quadro sul caro energia sembra dunque peggiorato con un aumento di circa 36 miliardi di euro sulla spesa delle aziende italiane.