Avio, accesso pedonale in sicurezza all’abitato di Vò Sinistro

Un accesso pedonale in sicurezza per il centro abitato di Vò Sinistro, nel Comune di Avio. La Giunta provinciale ha finanziato l’intervento dell’importo di 1.150.000 euro nell’ambito del Documento di programmazione settoriale 2021-2023 in materia di infrastrutture e trasporti, recentemente aggiornato dall’esecutivo su proposta del presidente Maurizio Fugatti.

Prevista la messa in sicurezza della strada di collegamento a Vò Sinistro in corrispondenza dell’intersezione con la strada provinciale 90. I lavori riguardano in particolare la sistemazione del marciapiede lungo via del Ponte, in prossimità dell’incrocio con la SP 90, e la sua prosecuzione in modo tale da tutelare al meglio l’accessibilità pedonale al centro abitato, seppur parzialmente su strada comunale.

“L’Amministrazione provinciale fornisce una risposta ad un’esigenza sentita dalla comunità locale. L’intervento è pensato per migliorare il collegamento della frazione di Vò Sinistro, nel territorio di Avio, allo scopo di garantire una mobilità più sicura per tutti, con particolare attenzione ai pedoni”.

