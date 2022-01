Ville d’Anaunia: i censiti degli ex Comuni di Tassullo e Nanno possono prenotare le sorti legna

Il Comune di Ville d’Anaunia, tramite un apposito avviso firmato dal sindaco Samuel Valentini, ha reso noto che sono aperte le prenotazioni sorti legna da ardere anno 2022, per i censiti dell’ex Comune di Tassullo e dell’ex Comune di Nanno.

Le sorti dovranno essere prenotate telefonicamente al numero 0463.451191 (int. 6 per i censiti di Tassullo, int. 3 per quelli di Nanno), dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Il pagamento dell’importo per le sorti legna pari a 25 euro dovrà essere effettuato collegandosi al sito https://mypay.provincia.tn.it/pa/home.html selezionando Comune di Ville d’Anaunia come ente beneficiario.

Pubblicità Pubblicità

Procedere selezionando S001 – SORTI LEGNA e seguire le indicazioni presenti. Sarà quindi possibile pagare online con le modalità previste o stampare un Avviso PagoPA che potrà essere pagato presso i PSP Prestatori di Servizi di Pagamento aderenti quali Banche, Uffici Postali, Ricevitorie, ATM, APP, Home Banking.

In alternativa a PagoPA è possibile il pagamento solo in contanti presso gli sportelli del Tesoriere del Comune di Ville d’Anaunia Cassa Rurale Val di Non (tutti gli sportelli delle Casse Rurali Trentine)

Le sorti per i censiti di Tassullo verranno assegnate principalmente in località “Civernaze” e in località “Pozza de le As”, per quanto riguarda i censiti di Nanno, invece, si troveranno soprattutto in località “Saltarel” e “Poza Foiada – Goza”.

Pubblicità Pubblicità



Saranno composte in gran parte da piante in piedi e schiantate di Abete Rosso, Pino Nero, Pino Silvestre e Larice. Ogni sort sarà composta da un quantitativo di circa 2,5 metri cubi tariffari di legname.

Il termine ultimo per la prenotazione delle sorti è fissato alle 12.30 del 25 gennaio 2022.