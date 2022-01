Vergogna «No Vax», gli avvoltoi esultano per la morte di David Sassoli. Superato ormai ogni limite della decenza

Quanto sta succedendo in queste ore dopo la morte del presidente del parlamento europeo David Sassoli dimostra il clima di estrema ostilità ma soprattutto il grado imbarazzante dei no vax che ormai sono arrivati a superare l’abisso della meschinità umana.

A dimostrarlo come ha riportato per primo il IlGiornale.it in un articolo a firma di Francesca Galici sono le esultanze degli esponenti della frangia più dura del movimento no vax.

Fin da quando è stata resa nota la notizia della grave malattia che, fin dal 26 dicembre, ha costretto David Sassoli al ricovero ospedaliero, sui social si sono scatenati commenti di giubilio per lo stato di salute del presidente del parlamento europeo, che si sono trasformati in vere e proprie esultanze quando è stata resa nota la sua morte.

Mentre l’Italia, e l’Europa tutta, si spendevano in accorati messaggi di sostegno per David Sassoli, sui social si consumava l’ennesimo delirio dei no vax. “Avrà esagerato con il booster“, si legge in un tweet in rete.

E ancora: “Allora più vaccini, così il sistema immunitario se ne va a puttane”. Per tutta la giornata di ieri, la brigata no vax ha strumentalizzato la malattia di David Sassoli legandola alla ricezione delle dosi di vaccino contro il coronavirus.

David Sassoli, purtroppo, non è riuscito a passare la notte. Il presidente del parlamento europeo si è spento nell’ospedale di Aviano nella notte tra il 10 e l’11 gennaio e sulla sua morte, da ore, esultano molti no vax.

La sua colpa? Essersi espresso favorevolmente in merito al Green pass esteso secondo la formula italiana. “ Ogni tanto una buonissima notizia. Se ne va mr. ‘Il green pass non è discriminatorio’ Sassoli. Adesso venitevi a prendere gli altri, graziè “, si legge in una pagina Facebook.

Ma non è l’unico messaggio, sono tanti quelli che continuano a puntare il dito contro il vaccino. “ Il poveretto è stato fottuto pure lui, lui le punturine se le è fatte vere a differenza degli altri suoi compagni di merende “, “ Se l’aguzzino della tua vita muore, se l’assassino dei tuoi figli muore è sempre una buona cosa. Dio lo vuole Dio è in noi e con noi “, si legge sui social.

Questi sono solo alcuni dei commenti che si possono trovare scorrendo i profili social dei no vax e le chat Telegram, dove da ieri David Sassoli è diventato il principale argomento di discussione. Commenti e vocali che girano su Telegram e su WhatsApp che inneggiano alla resistenza e alla disobbedienza.

Messaggi folli di persone ignoranti e aggressive che incitano alla rivoluzione facendo leva sulla poca conoscenza delle persone e sul carattere debole di chi segue i capi clan che mettono in pericolo il mondo intero.