Si convince di aver vinto alle slot ma non è così. 22enne prende a pugni il gestore dei giochi a Pergine

Sono numerosi i fatti accaduti nelle scorse settimane che hanno richiesto l’intervento della polizia locale dell’Alta Valsugana.

Un episodio eclatante riguarda una lite scoppiata la vigilia di Natale nel centro commerciale di Pergine.

La lite o meglio, la rissa, ha coinvolto un 22enne e un gestore di slot machine.

Pubblicità Pubblicità

Il ragazzo era convinto di essere vicino ad una vincita. Per questo ha contattato il gestore delle macchinette il quale è arrivato sul luogo per rimettere in sesto il gioco.

Il giovane però, osservando l’uomo al lavoro, si è convinto lui stesse manomettendo l’apparecchio per non fargli avere i soldi. Per questo ha cominciato a prendere a pugni prima la slot e poi il gestore.

Quest’ultimo è stato portato al pronto soccorso per delle ferite. Il giovane invece è stato condotto in caserma dalla polizia locale.

Pubblicità Pubblicità

height="90"