Scuole dell’infanzia: al via le domande per gli incarichi a tempo determinato

Ci sarà tempo dalle ore 10 di giovedì 13 gennaio 2022 alle ore 10 di lunedì 14 febbraio 2022 per presentare domanda di ammissione nelle graduatorie a tempo determinato del personale insegnante nelle scuole dell’infanzia della Provincia autonoma di Trento, per il triennio 2022/2025.

La domanda dovrà essere presentata online, collegandosi al portale tematico della scuola trentina all’indirizzo www.vivoscuola.it nell’apposita area dedicata al concorso, oppure attraverso il portale dei servizi online all’indirizzo www.servizionline.provincia.tn.it. Le graduatorie saranno utilizzate per effettuare, a partire dal prossimo mese di agosto 2022, le assunzioni annuali con il sistema della “chiamata unica” e saranno inoltre utilizzate in corso d’anno dai coordinatori pedagogici per le assunzioni di personale a tempo determinato.

Titoli di studio costituenti i requisiti di accesso sono: il diploma di laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo scuola infanzia, il diploma di laurea in scienze della formazione a ciclo unico LM58 BIS e il diploma rilasciato da scuola magistrale, istituto magistrale o liceo socio-psico-pedagogico o altri diplomi equipollenti, purché conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002.

Pubblicità Pubblicità

Potranno presentare domanda di ammissione con riserva alla procedura concorsuale anche agli aspiranti insegnanti iscritti al corso di laurea magistrale in scienze della formazione primaria (LM85-bis), che entro il 31 luglio 2023 conseguiranno il relativo diploma di laurea. Le informazioni di dettaglio possono essere scaricate dal portale della scuola trentina all’indirizzo: www.vivoscuola.it.