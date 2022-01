Salta anche quest’anno la tradizionale festa di San Romedio

Il Covid fa saltare anche quest’anno un appuntamento tanto atteso in Val di Non.

Il giorno della famosa sagra dedicata a San Romedio, che ogni anno si tiene puntualmente il 15 gennaio, è infatti ormai alle porte.

Anche nel 2022, purtroppo, così come avvenuto lo scorso anno, sia la camminata nella notte, che generalmente si teneva la sera del 14 gennaio, sia la festa del Santo prevista per il giorno seguente, non si svolgeranno.

La pandemia e le disposizioni in vigore, infatti, non consentono celebrazioni di massa e assembramenti di persone.

Nel rispetto delle norme anti-Covid si terranno solamente le Sante Messe alle ore 9.00, alle 11.00 e alle 16.00.

In Val di Non quello con la tradizionale festa di San Romedio è un appuntamento atteso e sentito, che ricorda il santo eremita erede dei Thaur, ritiratosi a vita ascetica sullo sperone roccioso dove sarebbe poi sorto l’omonimo santuario.

Oltre alle messe per ricordare le mirabili gesta del santo, durante tutta la mattinata si può degustare il tradizionale “piatto del pellegrino” a base di trippe.

Si tratta di un’occasione unica per visitare il santuario, che in queste giornate di festa diventa ancora più suggestivo.

L’appuntamento, infatti, non riguarda solo la specifica ricorrenza del 15 gennaio, ma altre iniziative fanno da cornice, come la celebrazione delle tradizionali liturgie del “Perdon” o il suggestivo “Cammino nella Notte”: un pellegrinaggio con le fiaccole accompagnato da riflessioni e meditazioni con partenza dalla basilica dei Santi Martiri di Sanzeno.

La speranza è che si possa tornare presto a celebrare festività e ricorrenze in compagnia e che l’appuntamento con la festa di San Romedio sia solo rimandato all’anno prossimo.