Proiettile per Fugatti, la condanna e la solidarietà del Centro sinistra: «No vax superato ogni limite accettabile»

Arriva la condanna e la solidarietà per il gesto folle di un probabile no vax che ha inviato al presidente Fugatti un proiettile in una busta.

Secondo le prime indiscrezioni all’interno della busta ci sarebbe un foglio con alcune farneticazioni no vax. Le lettere della frase sono state apposte sul foglio con degli adesivi trasferibili che non sono più in uso da tempo.

L’artefatto, rigorosamente anonimo, è stato successivamente sequestrato tramite un’azione congiunta di Polizia e Carabinieri. Si tratta di una busta contenente un proiettie inesploso che si trovava tra mille altri pacchi all’interno della struttura che ha sede in zona produttiva, alla periferia della città.

Pubblicità Pubblicità

«Se la matrice no vax fosse confermata, allora il dissenso sulle politiche sanitarie anti Covid ha passato ogni limite accettabile» – esordisce il sindaco Ianeselli, che poi continua: «Dispiace davvero che il presidente della Provincia Maurizio Fugatti sia stato colpito da una nuova minaccia. Si tratta di un atto insensato, che inquieta e inquina il clima in un momento difficile per la comunità trentina e per il mondo intero. Sono certo che il presidente Fugatti non si farà intimidire: a lui va il nostro sostegno e la nostra solidarietà».

Il primo cittadino aggiunge: «Se i contenuti del messaggio fossero confermati, crediamo che il dissenso sulle politiche sanitarie anti Covid provinciali e nazionali abbia passato ogni limite accettabile. Ad oggi in Trentino sono stati 1.498 i morti causati dalla pandemia, in Italia le vittime sono state 139 mila. È il virus il nemico da combattere, non certo le autorità politiche, i medici, il personale che si adopera per tenere sotto controllo i contagi. Assistiamo purtroppo a un ribaltamento delle parti per cui chi sostiene i vaccini, chi si adopera per l’applicazione delle regole, chi prende sul serio le evidenze scientifiche viene messo sotto accusa da persone che, paradossalmente, si proclamano paladini della libertà di pensiero. Ma nessuna libertà è compatibile con i proiettili».

Conclude Ianeselli: «Mi auguro che chi ha inviato la busta sia individuato al più presto. E che tutti coloro che lavorano per fermare la pandemia possano tornare a preoccuparsi solo del pericolo costituito dal virus, non di altre deliranti minacce».

Pubblicità Pubblicità



Solidarietà piena anche dal gruppo consiliare del Pd che a firma di Sara Ferrari scrive: «Nell’esprimere anzitutto un pensiero di vicinanza e di solidarietà al Presidente della Provincia Maurizio Fugatti, oggetto di una vile intimidazione, il Gruppo consiliare provinciale del Partito Democratico del Trentino condanna, senza alcuna attenuante, un gesto che testimonia l’acutizzarsi di un pericoloso conflitto sociale, di fronte al quale la politica tutta e le Istituzioni sono chiamate ad un supplemento di responsabilità anche attraverso linguaggi e comportamenti improntati a tolleranza e rispetto reciproco».

«Desidero esprimere piena solidarietà al Presidente Fugatti fatto oggetto di una pesantissima intimidazione presumibilmente da parte della parte più estremista e violenta del movimento No Vax. L’ invio di un proiettile è infatti un gesto sconsiderato e molto grave in qualsiasi situazione e a chiunque venga indirizzato. A maggior ragione se la causa è l’ invito fatto dal Presidente Fugatti a vaccinarsi per vincere la pandemia che ora, con la quarta ondata, sta colpendo in modo significativo anche la nostra provincia dove alcuni numeri relativi a ospedalizzazioni e occupazioni di terapie intensive sono molto preoccupanti. Fare valere le proprie ragioni, che fortunatamente la grandissima parte dei cittadini trentini non condivide, con metodi mafiosi è davvero aberrante». – così invece Lucia Coppola consigliera del Gruppo Misto/ Europa Verde