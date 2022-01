Mario Draghi: «Gran parte dei problemi dipendono dai no vax»

Nuovo attacco del presidente del Consiglio Mario Draghi ai No vax. Ieri durante la conferenza stampa organizzata per illustrare il decreto anti Covid, approvato dal governo la scorsa settimana che ha introdotto l’obbligo vaccinale per tutti gli over 50, il premier ha nuovamente lanciato una bordata verso chi non si vuole vaccinare.

«Il motivo per cui possiamo adottare un approccio diverso rispetto al passato è uno, il vaccino. Gran parte dei problemi che abbiamo oggi dipendono dal fatto che ci sono dei non vaccinati, che hanno probabilità molto maggiori di sviluppare forme gravi di malattia. Grazie al vaccino la situazione è molto diversa dal passato», ha spiegato Draghi davanti ai giornalisti.

Il premier ha continuato: «Siamo stati tra i primi ad adottare l’obbligo vaccinale per alcune categorie. Ora la circolazione del virus mette di nuovo sotto pressione gli ospedali, soprattutto lo ripeto per gli effetti sulla popolazione non vaccinata. Abbiamo incoraggiato la vaccinazione con l’obbligo vaccinale e l’estensione del Super Green Pass per molte attività. Come i luoghi di lavoro per chi ha più di 50 anni. Lo abbiamo fatto sulla base dei dati che ci dicono che chi ha più di 50 anni corre maggiori rischi».

E ancora: «Tutte le decisioni sono state prese in base ai dati scientifici». L’obbligo vaccinale sopra i 50 anni è arrivato perché le terapie intensive sono piene per due terzi di ultracinquantenni non vaccinati. «E così per le ospedalizzazioni».

Il premier rivela, Speranza mostra grafici e tabelle che dimostrano quanto quella misura fosse – secondo il governo – necessaria: «La gran parte dei problemi che abbiamo derivano dai non vaccinati, che hanno una probabilità molto maggiore di sviluppare la malattia», sostiene l’ex presidente della Bce. E fa «l’ennesimo invito a tutti gli italiani a vaccinarsi, anche con la terza dose», ringraziando «di cuore» chi lo ha già fatto.

Alla conferenza stampa è intervenuto anche il ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha comunicato alcuni dati rispetto alle percentuali di non vaccinati negli ospedali. Purtroppo i ricoverati nelle terapie intensive sono per lo più no vax.

Quindi ha sottolineato come proprio per l’alta percentuale di vaccinati è stato possibile prendere questo provvedimento per spingere ulteriormente i tassi di immunizzati nel Paese: «Se vogliamo ridurre la pressione sugli ospedali, se vogliamo salvare vite umane, se vogliamo tutelare la ripresa economica è fondamentale ridurre l’area dei non vaccinati. Questo è il senso del decreto e la decisione del governo è basata su questi dati scientifici».