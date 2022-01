Lavoro, Istat: Numero occupati torna sopra quota 23 milioni ma rimane l’incertezza

Dall’inizio della pandemia, per la prima volta, il numero degli occupati in Italia torna a salire superando quota 23 milioni. La buona notizia viene riportata dai dati Istat che si riferiscono al novembre scorso, confermando un trend positivo iniziato nei due mesi precedenti, con + 700 mila da gennaio 2021.

Con questi numeri è evidente che l’annunciato rimbalzo dell’economia sembra esserci, ma l’incertezza rimane. Infatti, i 64 mila nuovi occupati di novembre derivano quasi esclusivamente da contratti a termine e partite Iva.

Nonostante l’aumento certificato dall’Istat, con il tasso di occupazione salito a 58,9%, il numero degli occupati rispetto ai livelli pre – pandemia è ancora negativo, – 115 mila.

Dunque aumentano gli occupati uomini e donne, rispettivamente del 68% contro il 49,9% nel mondo femminile e diminuiscono i disoccupati con un tasso di disoccupazione che scende a 9,2%, due punti in più rispetto alla media dell’Europa.

L’Istat certifica anche un calo dell’inattività, scesa al 35% in Italia, ma rimangono criticità per alcune fasce di età, come i 35-49enni che in un mese perdono 23 mila occupati e 95 mila in tutto l’anno. Secondo Eurostat invece, anche la disoccupazione giovanile scende al 28% rispetto al 28,2% di ottobre. Il tasso italiano quindi, resta il terzo più alto dopo Spagna e Grecia dove la disoccupazione tra i giovani sotto i 25 anni è rispettivamente del 29,2% e del 39,1%.

Nonostante numeri e segnali di evidente miglioramento, il Segretario Generale della Cgil, Landini commenta duro il quadro occupazionale riportato dall’Istat: “Siamo in piena pandemia sociale e pandemia salariale, pandemia della precarietà. Non è accettabile che la ripresa del 2021 abbia generato l85% di posti di lavoro precari”.