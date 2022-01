La quarantena non verrà più considerata malattia: la beffa anche per i vaccinati

Il governo ha confermato di voler continuare sulla strada di bloccare la malattia ai positivi. La notizia arriva dopo lo stop del 31 dicembre.

Chi si infetterà, dunque, sarà obbligato a rimanere a casa ma senza stipendio e senza andare in malattia. Chi diventerà positivo sarà dunque costretto a ricorrere a permessi o ferie.

I sindacati avevano chiesto che si continuasse con il rifinanziamento della malattia a carico dell’Inps, ma il governo non ha voluto sentire ragioni. L’obbiettivo dell’adozione di questa scelta è quello di incentivare le persone no vax a vaccinars. C’è però una falla in questo sistema che va a punire anche coloro che si sono vaccinati.

Solo coloro che si sono vaccinati da non più di quattro mesi potranno continuare a circolare pur positivi anche se con la mascherina Ffp2. Lo stesso vale per i guariti.

I non vaccinati e non guariti invece, di giorni in isolamento domiciliare, dovranno farne 10. Ma anche chi si è vaccinato da più di quattro mesi dovrà rimanere segregato a casa anche se solo per cinque giorni sempre che il suo tampone sia negativo.

Anche per loro, in ogni caso, questi cinque giorni, non verranno considerati malati.