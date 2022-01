In fiamme le serre di Trento sud: si lotta per domare l’incendio – LE FOTO

E’ avvenuto oggi martedì 11 gennaio verso l’ora di pranzo presso le serre a Trento sud dopo il palazzetto dello sport, un incendio che ha causato, come si può vedere anche dalle foto, notevoli danni sia alle piante che alle strutture.

I vigili del fuoco sono arrivati prontamente e stanno tentando di spegnere le fiamme anche con la schiuma riscontrando notevoli problemi nell’estinzione del fuoco.

Le cause sono ancora da definire con certezza ma si pensa che il fuoco sia stato appiccato accidentalmente da una persona che si stava cuocendo del cibo.

Sul posto sono arrivati, oltre ai pompieri, anche l’ambulanza e i carabinieri per la ricostruzione della dinamica.

Per ora non sembrerebbero esserci notizie di feriti. Per l’azienda agricola della famiglia Tomasi un brutto colpo.

