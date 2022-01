Ieri i funerali di Paolo Primon, la figlia: «Porteremo sempre con noi il tuo spirito libero»

Si sono svolti ieri pomeriggio presso il cimitero monumentale di via Giusti i funerali di Paolo Primon scomparso a soli 65 anni lo scorso 6 febbraio.

Molte le persone che hanno voluto partecipare ai funerali officiati dal cappellano del cimitero, padre Armando Ferrai. Immancabile l’ultimo saluto da parte dei cappelli piumati della compagnia Giuseppe De Betta e di quelli austriaci giunti appositamente da Innsbruck.

Tra molta gente normale che Primon aveva conosciuto nei molti anni di battaglie sociali e politiche c’erano anche numerosi schützen trentini appartenenti alla federazione con la qual anni addietro Primon aveva avuto degli scontri molto accesi.

Alla celebrazione erano presenti il presidente della Provincia Maurizio Fugatti, la consigliera comunale Silvia Zanetti che Primon aveva sostenuto durante lultima campagna elettorate per il sindaco di Trento, tutti i militanti del suo partito «Popoli Liberi», Silvano Grisenti, il presidente del consiglio provinciale Walter Kaswalder, i consiglieri provinciali leghisti Devid Moranduzzo, Denis Paoli, Alessandro Savoi, l’assessore Mirko Bisesti al direttore della Fondazione museo storico Giuseppe Ferrandi, oltre che numerosi consiglieri comunali di Trento.

Nel suo discorso la figlia maggiore Giulia, rimasta vicino al papà fino alla fine ha concluso dicendo: «Sei riuscito a lasciare dentro di noi un segno indelebile e indimenticabile, sei stata una grande persona speciale e unica. Tutti porteremo sempre con noi il tuo spirito libero e la tua voglia di vivere ogni giorno al 1000 per cento, con onestà, coerenza e gioia. Ora, se fossi qui, in questo momento per tutti cosi triste, di certo diresti a tutti noi solo una cosa: “Mai zeder!” Ciao papà, rimarrai per sempre nei cuori della tua gente, della gente della tua terra tirolese che hai tanto amato».

