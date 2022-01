“Ergastolo e lavori forzati”. Dopo il caso di Veronika, nessuna pietà per i pedofili in Russia

Nessuna pietà per i pedofili in Russia. Gli adescatori di bambini verranno condannati senza alcuna scusante all’ergastolo e ai lavori forzati nelle miniere siberiane.

Ad annunciare l’inasprimento delle pene per chi commette queste violenze è il portavoce del Parlamento russo Vyacheslav, uno dei più stretti collaboratori di Putin.

L’uomo ha dichiarato: “Siamo pronti ad aumentare gli anni di galera e inviare i colpevoli nelle prigioni artiche.

Pubblicità Pubblicità

Questi bastardi dovrebbero subire i lavori più duri, così si ricordano i crimini che hanno commesso ogni giorno e se ne pentono.

Non possono essere chiamati umani”.

L’urgenza di rendere le leggi più dure sarebbe scaturita dal caso di Veronika, una bambina di cinque anni che è stata violentata ed uccisa da un pedofilo e dalla sua compagna.

Pubblicità Pubblicità



Il corpo è stato trovato in una sacca. Quando la verità è stata portata a galla dalla polizia, una folla ha tentato di linciare i due che avevano confessato.

A rendere la vicenda ancora più scandalosa è stato lo scoprire che uno dei due colpevoli fosse già stato condannato in precedenza per pedofilia.

Proprio per questo, per Volodin si è rivelata la necessità di fare in modo che “entro gennaio venga adottata la legge sull’ergastolo per i pedofili”.