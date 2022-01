Coronavirus: superato il tetto dei 3.000 contagi nelle ultime 24 in Trentino. Ci sono anche due decessi

Nuovo boom di contagi nelle ultime 24 ore in Trentino. L’azienda sanitaria nei dati da conto di 3.052 contagi su 18 mila tamponi. Nella conferenza stampa il governatore Fugatti ha ripetuto che bisogna tenere alta l’attenzione.

I parametri sono da zona arancione se non rossa. L’incidenza dei contagi ormai è fuori controllo come nel resto d’Italia. I posti letto nei reparti di rianimazione hanno superato il massimo consentito, anzi sono anche da zona rossa.

L’occupazione dei posti letto regolari invece ci mantiene ancora aggrappati alla zona gialla, almeno per ora. «Se non ci sono impennate nei prossimi due giorni dovremo rimanere ancora in zona gialla» – ha detto Fugatti.

Ma vediamo nel dettaglio i dati diffusi dall’azienda sanitaria trentina. Altri 2 decessi Covid-19 in Trentino e nuovo picco di contagi (oltre 3 mila) nelle ultime 24 ore.

Nel bollettino l’Azienda provinciale per i servizi sanitari riporta anche un incremento dei ricoveri saliti a 150 dopo che ieri sono stati registrati 23 nuovi ingressi solo in parte compensati dalle dimissioni (appena 8 ieri): in rianimazione ci sono 28 pazienti.

Nel dettaglio, ieri sono stati riscontrati 151 casi positivi al molecolare (su 1.567 test effettuati) e 2.901 all’antigenico (su 16.846 test effettuati). I molecolari poi hanno confermato 30 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Questa la situazione dei nuovi contagi per fasce di età: 41 tra 0-2 anni, 48 tra 3-5 anni, 143 tra 6-10 anni, 116 tra 11-13 anni, 223 tra 14-18 anni,

ben 1.065 tra 19-39 anni, seguiti da 1.041 tra 40-59 anni, 237 tra 60-69 anni, 82 tra 70-79 anni e 56 di 80 o più anni. Ieri le classi in quarantena erano 4.

Come detto, si aggiungono altri 2 casi alla lista dei decessi per covid-19: si tratta di due anziane ultra novantenni, una di queste priva di vaccino, entrambe con patologie pregresse.

Per contro i nuovi guariti sono 433: il totale da inizio pandemia diventa pertanto 57.732. Sul fronte delle vaccinazioni, questa mattina si è toccata quota 1.027.756, cifra che comprende 397.262 seconde dosi e 192.632 terze dosi.