Caldes si candida a entrare nel circuito de “I Borghi più Belli d’Italia”

La rete de “I Borghi più Belli d’Italia” potrà presto allargarsi con un nuovo ingresso solandro.

Nel corso dell’ultima seduta, il consiglio comunale di Caldes ha deciso di aderire al progetto di promozione e valorizzazione dei borghi storici e di presentare la domanda di ammissione al club de “I Borghi più Belli d’Italia”.

La rete de “I Borghi più Belli d’Italia” è un club storico e culturale del nostro Paese che ha come scopo quello di fare della bellezza l’elemento fondamentale sul quale basare lo sviluppo della comunità locale e di riunire e collegare in un circuito di eccellenza i Comuni che — rispondendo ai criteri stabiliti nella “Carta di qualità” – sono classificati come “I Borghi più Belli d’Italia”.

Pubblicità Pubblicità

Non solo, l’idea è anche quelle di creare un “marchio” di originalità e armonia su cui edificare, per italiani e stranieri, nuove opportunità di offerta turistica attraverso le quali partecipare successivamente alle attività di analoghe esperienze internazionali e di valorizzare e promuovere le produzioni tipiche locali.

«Caldes ha i requisiti per la domanda, è infatti un borgo con meno di 2.000 abitanti e ha almeno il 70% degli edifici storici anteriore al 1939, e riteniamo risponda in pieno anche ai criteri che la commissione valuterà per la concessione del marchio – spiega il sindaco Antonio Maini –. Sarebbe un valore aggiunto di grande rilevanza culturale e turistica per Caldes e per la Val di Sole. Sicuramente la presenza di Castel Caldes offre al borgo qualità architettoniche e storiche già molto apprezzate, ma non solo: anche il centro storico con dimore e palazzi che esprimono un carattere urbano di grande interesse è un valore aggiunto. Rilevante è poi la produzione artigianale e artistica, oltre all’ospitalità di eventi originali».