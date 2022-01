Busta con proiettile al presidente Fugatti: la solidarietà e la condanna del centro destra

Una missiva potenzialmente pericolosa indirizzata al presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti, è stata individuata dal personale del centro postale di via Ora del Garda a Trento.

L’artefatto, rigorosamente anonimo, è stato successivamente sequestrato tramite un’azione congiunta di Polizia e Carabinieri.

Si tratta di una busta contenente un proiettie inesploso che si trovava tra mille altri pacchi all’interno della struttura che ha sede in zona produttiva, alla periferia della città.

Dopo quanto successo è arrivata la solidarietà della lega e di alcuni esponenti del centro destra a Maurizio Fugatti che ricordiamo è già sotto scorta per le minacce subite dagli ambientalisti.

«A nome dell’intero Gruppo Lega Salvini in Consiglio provinciale, desidero esprimere la massima vicinanza al Presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti al quale – secondo quanto da poco scoperto al centro smistamento delle Poste – era indirizzata una busta contenente un proiettile.

Una gravissima minaccia che, come Gruppo Lega, condanniamo con fermezza nell’auspicio che pure altri facciano altrettanto e che il clima d’odio ai danni del Presidente possa cessare. Si deve infatti ricordare che, non più tardi dello scorso mese di maggio, al nostro Governatore – a seguito di altre minacce -, era già stata assegnata la scorta.

Il fatto che ora sia stata trovata addirittura una busta con un proiettile dimostra però che le circostanze non sono migliorate, anzi. Per questo, come Lega, esprimiamo con forza l’auspicio che il dibattito civile e il confronto pacato possano tornare protagonisti, perché simili livelli di intolleranza – che credevamo propri di epoche passate – sono francamente inaccettabili. Rispetto a ciò, infatti, abbiamo enormi responsabilità, come componenti delle istituzioni, anche nei confronti dei giovani, che hanno il diritto di crescere in un contesto sociale maturo ed equilibrato, in cui il rivale politico sia, appunto, considerato un rivale e giammai un nemico da minacciare nelle forme più aggressive e vili» – È quanto affermato in una nota dal Capogruppo provinciale della Lega Salvini Trentino, Consigliere Mara Dalzocchio

Arriva anche la solidarietà di Andrea Merler, candidato sindaco del centro destra alle ultime amministrative comunali: «A nome di Trento Unita – scrive Merler – nonché quale già candidato Sindaco di Trento, esprimo massima solidarietà all’amico presidente Maurizio Fugatti, per l’ignobile gesto, effettuato forse da un pazzo, di aver inviato allo stesso una minaccia di morte, tramite l’invio di un proiettile inesploso».

E ancora: «Massima solidarietà al nostro Presidente Maurizio Fugatti, cui oggi è stata inviata una lettera con all’interno un proiettile. L’atto è sicurante di pazzo, che si nutre però anche del clima d’odio creato ad arte da certi esponenti della politica trentina. L’amico Presidente Maurizio Fugatti già vive oggi sotto scorta, forse qualcuno dovrebbe farsi un esame di coscienza, rispetto alla violenza delle proprie parole, della continua feroce polemica politica, che, in cittadini meno stabili, può trasformarsi in minacce e fatti gravissimi».

«Esprimo tutta la solidarietà mia e della Lega Trentino al Presidente della Provincia Autonoma di Trento per questo gesto intimidatorio che condanno nella maniera più assoluta. È legittimo manifestare il dissenso, ma non deve mai sfociare nella violenza. Il Presidente Fugatti sta dimostrando professionalità e capacità nel gestire una pandemia che sta mettendo in difficoltà non solo il Trentino e il Paese intero, ma tutto il mondo. Ricordo che grazie all’impegno della giunta Fugatti siamo stati la Provincia che ha tenuto le scuole più aperte di tutti fin dall’inizio dell’emergenza Covid19 e i primi, a livello territoriale, a finanziare i ristori per famiglie e imprese. Pertanto, ringrazio Fugatti per tutto il complicato lavoro di questi anni. La Lega sarà sempre al suo fianco per proseguire con il nostro progetto politico e amministrativo per il Trentino» – Così il commissario della Lega Salvini Trentino Diego Binelli.

Ferma condanna all’atto intimidatorio nei confronti del governatore Maurizio Fugatti arriva dal vicepresidente ladino del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige. Ecco Luca Guglielmi: «Di fronte ad una minaccia simile, ad un’intimidazione di stampo criminale, serve una risposta decisa. Una presa di posizione senza se e senza ma da parte di tutte le forze politiche. Solidarietà al presidente Fugatti e preoccupazione – nota l’esponente ladino – per un clima di scontro sociale che non va sottaciuto o sottovalutato».

Il Gruppo consiliare provinciale di Fratelli d’Italia esprime solidarietà e vicinanza all’uomo ed al Presidente Maurizio Fugatti per il vile atto intimidatorio di cui è stato vittima, «auspicando che l’autore o gli autori possano essere rapidamente individuati. Fratelli d’Italia si schiera dalla parte della legalità, dell’ordine e del rispetto per il confronto democratico. Siamo certi che questo isolato e vigliacco atto intimidatorio, ben lontano dallo spirito civile e democratico della società trentina, non interferirà con l’azione di Governo del Presidente».