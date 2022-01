Branco di 10 lupi viene avvistato a Cei – IL VIDEO

E’ stato avvistato mercoledì scorso (5 gennaio) in località Cei, un branco di lupi composto da 10 esemplari.

Il video del passaggio dei predatori è stato anche filmato da alcune telecamere e condiviso sui social dal consigliere provinciale di Fratelli d’Italia Claudio Cia.

Il consigliere ha commentato: ”I lupi sono in continuo aumento in Trentino, così pure la paura dei cittadini che vivono nei territori”.

Continua dunque a spaventare il crescente numero dei piccoli predatori alpini che si avvicinano ai centri abitati, non solo in Vallagarina ma in tutto il Trentino.

Solo nei giorni scorsi, gli animali selvatici predati dal lupo vicino alle case sono stati numerosi.

Lo testimoniano ad esempio i due piccoli di cervo trovati sbranati a Bellamonte e le due asinelle predate a Besagno.

