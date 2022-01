Scuola, Pro Vita & Famiglia: «È Greencaos. Le norme sulla Dad calpestano privacy e diritto allo studio»

“È ancora Greencaos: sono passati due anni dall’inizio della pandemia e il Governo continua a giocare al ribasso con i nostri figli!

Tranne alcune eccezioni, dopo due anni, mentre i banchi a rotelle giacciono nei magazzini o nelle discariche, non c’è l’ombra di sistemi di ventilazione meccanica nelle aule o di patti di comunità nel territorio che permetterebbero spazi più ampi per le classi.

In due anni non è stato fatto ancora praticamente nulla per consentire ai ragazzi di tornare a scuola in presenza e in sicurezza!“.

E’ questo il commento di Maria Rachele Ruiu, del direttivo di Pro Vita & Famiglia, sulle regole per il Green Pass e anti-contagio che interessano gli studenti.

«Lunedì – aggiunge Ruiu – rischiamo una ripartenza confusa, ma soprattutto pericolosa: davvero vogliamo discriminare studenti vaccinati da studenti non vaccinati? E come avverrà questa discriminazione? E il diritto alla privacy?

I dirigenti, tenuti alla segretezza per evitare forme di bullismo ed esclusione sociale, cosa faranno? Sono mesi che i professionisti della salute denunciano che i più piccoli e gli adolescenti stanno pagando in salute mentale un prezzo altissimo, anche a causa della iperconnessione e la risposta non può essere Dad e discriminazioni».

«È ingiusto – conclude la nota di Pro Vita & Famiglia – il trattamento che il Governo ancora una volta riserva ai più deboli, i nostri figli. Chiediamo di tutelare davvero la salute e il diritto allo studio di tutti, nessuno escluso, con misure concrete e realmente efficaci.

Quindi rivedere la norma che vedrebbe solo gli studenti non vaccinati delle scuole secondarie, sia medie che superiori, in Dad dopo il secondo contagio.

Una deroga per gli studenti all’obbligo di Green Pass sui mezzi pubblici; sistemi di ventilazione meccanica e tamponi gratuiti per tutti. Solo così sarà possibile difendere il diritto allo studio e alla salute, fisica e mentale, di tutti».