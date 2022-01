Precipita per cinque metri mentre fa legna: 72enne elitrasportato al Santa Chiara

Si era recato nel bosco per recuperare della legna ma è scivolato per circa cinque metri in una scarpata. L’incidente è avvenuto sulle alture di Castel Condino.

L’uomo, un 72enne, è stato recuperato dai vigili del fuoco coadiuvati dai soccorsi sanitari, intervenuti con l’elicottero di emergenza.

Una volta stabilizzato sul posto, il ferito è stato poi elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento. Non sarebbe in pericolo di vita.

