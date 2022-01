Nuovo anno per la scuola e l’ufficio: ecco cosa regalare

In mezzo ad una pandemia, in mezzo alle nuove restrizioni del periodo di festività, i bambini sono sempre quelli che riempiono la stanza di gioia, in qualsiasi situazione.

All’alba del rientro a scuola post vacanze natalizie, ci si domanda come sarà il nuovo anno, quali siano gli strumenti più utili da far avere ai più piccoli per un ritorno a scuola sereno.

Molte associazioni, dai doposcuola alle scuole private, si attrezzano per far avere ai bambini dei gadget personalizzati: un po’ per fare un piccolo regalo di buon augurio per il nuovo anno, un po’ per aumentare il senso di appartenenza alla scuola stessa.

Allo stesso modo accade per chi frequenta l’ufficio. Dare ai propri dipendenti un welcome gift per fare un augurio di buon anno, oppure per dare il benvenuto ai nuovi arrivati fa sempre molto piacere e stimola all’ottenimento dei risultati per gratitudine, a far bene per quell’azienda che ti senti tua.

Non c’è che dire, se ti regalano qualcosa ti senti in dovere di ricambiare in qualche modo. Ecco perché i gadget personalizzati per la scuola o per l’ufficio sono così richiesti.

Vediamo su cosa è meglio orientarci nella scelta – Le matite personalizzate possono sembrare banali ma sono i gadget più semplici, economici e utilizzati da tutti. Vanno bene per i bambini e per gli adulti. La cosa interessante è che ne esistono di diversi tipi: da quelle colorate, a quelle in grafite, quelle con la mina e quelle fatte da un materiale che ossida la carta e non si devono mai appuntare.

Le versioni per bambini contengono spesso pennacchi o pupazzetti dalla parte opposta della punta. Insomma, le matite personalizzate sono il gadget da scuola o ufficio per eccellenza!

Si passa ai quaderni personalizzati o notebooks. Meglio delle classiche agende con i giorni segnati, i quaderni hanno pagine libere in cui si può appuntare di tutto. Esistono quaderni con copertina rigida o morbida, anche con il segnapagina.

La carta può essere riciclata e la copertina può essere in un materiale naturale come il sughero, che rende il quaderno davvero originale e soprattutto dalla mano naturale. L’ultima novità arrivata tra i notebook sono quelli con la copertina piantabile.

Esatto, avete letto bene: una volta utilizzato il quaderno le pagine si staccano e si possono interrare. Annaffiando la terra da lì a poco nasceranno dei fiori, da quei semi precedentemente nascosti dentro la carta. Questo permette di non buttare via niente ma di far nascere ancora qualcosa: il pensiero filosofico che sta dietro a questo è davvero affascinante.

Altri gadget che fa davvero piacere ricevere e sono comodi sia per l’ufficio che per la scuola sono le borracce personalizzate. Da qualche anno ne esistono davvero di tanti tipi e di diverse capacità. Possono essere in plastica, in acciaio, rivestite in bambù, oppure realizzate in materiali riciclati come l’RPET. Insomma, le borracce le devono avere tutti come sostituti delle bottigliette usa e getta, quindi perché non farle avere personalizzate con il logo della scuola o dell’azienda?

In sostituzione alle borracce, si regalano solitamente tazze personalizzate. Anche le tazze si trovano di tutte le tipologie: dalle termiche, alle tazze in porcellana, a quelle fatte di lavagna e accompagnate dal relativo gessetto per lasciare messaggi divertenti all’occorrenza. Insomma, non c’è limite alla fantasia, sia nella personalizzazione che nella scelta della tazza.

Altri gadget personalizzati da annoverare, utili per la scuola e per l’ufficio, sono quelli tecnologici.

Regalare delle chiavette usb, dei power bank personalizzati, degli auricolari ha il vantaggio che, oltre ad essere utili, hanno anche un valore percepito alto, quindi faremo sicuramente una bella figura.

Che l’anno scolastico e di lavoro inizi nel migliore dei modi per tutti!