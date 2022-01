Mercatini, mezzo milione di visitatori. Si chiude l’edizione 2021 all’insegna della sicurezza

Cala il sipario sull’edizione 2021 dei mercatini di Natale a Trento, con circa 500mila visite tra turisti e residenti. Un bilancio positivo che supera nei numeri le aspettative iniziali, tra perplessità e preoccupazioni per il rispetto delle norme sulla sicurezza e i dati sulla possibile scarsa affluenza a partire dal giorno dell’apertura lo scorso 20 novembre.

In un’annata ancora difficile per l’organizzazione degli eventi pubblici a causa delle nuove restrizioni governative e l’impennata dei contagi, il risultato è stato sorprendente.

Soddisfatti i gestori degli stand e gli esercenti del centro che hanno confermato il buon esito delle vendite in occasione di queste festività natalizie promuovendo a pieni voti l’organizzazione della kermesse più attesa dell’anno in Trentino.

Buono il monitoraggio delle entrate così come la gestione generale dei controlli su green pass e possesso del braccialetto per l’accesso alle aree delle casette sia in piazza Fiera che in piazza Cesare Battisti. In sintesi: operatori attenti e nessun assembramento.

Certamente anche il buon esito della campagna vaccinale ha aiutato ad acquietare gli animi accesi dai timori di nuove gravi ondate di infezioni che avrebbero potuto causare ulteriori restrizioni in itinere o addirittura la chiusura anticipata. Particolarmente significativa l’affluenza da Lazio, Toscana, Lombardia, Piemonte e Veneto ma anche Puglia, Campania e isole.

Tra gli stranieri spiccano, come è naturale per la collocazione geografica della provincia, gli austriaci e i tedeschi assieme ai molti turisti provenienti dall’Europa dell’Est. E anche se le cifre sono di molto inferiori rispetto al 2019, per Trento questa non può che considerarsi una vittoria.

