La rete dei cittadini attacca il Sindaco sulla circonvallazione ferroviaria: «È disinformato, è avvilente sentirlo parlare»

La rete dei cittadini replica alle parole del Sindaco di Trento Franco Ianeselli che nel pomeriggio attraverso una nota ha cercato di tranquillizzare la presidente della circoscrizione di Gardolo sul possibile impatto del progetto della circonvallazione ferrovaria sulla Destra Adige.

Nella nota il sindaco scriveva:“Per quanto appreso dai giornali locali, secondo i critici del progetto di Rfi i supposti ulteriori sacrifici di edifici si sarebbero potuti evitare se solo fosse stata adottata una soluzione diversa. Ora, l’unica soluzione diversa proposta (a parte l’opzione zero che però non sembra sostenuta da chi sta sollevando tutte queste preoccupazioni e che comunque comporterebbe notevoli criticità per l’intero territorio comunale), ovvero la proposta di tracciato in destra Adige, avrebbe dovuto affrontare la questione degli edifici di via Todesca esattamente nel modo in cui li dovrà affrontare il progetto di Rfi.

Infatti l’ipotetico tracciato in destra Adige si sarebbe ricollegato alla linea storica proprio all’Interporto e quindi proprio in corrispondenza degli edifici di via Todesca”.

Il sindaco – secondo la rete dei cittadini – nella sua nota avrebbe però commesso alcuni clamorosi scivoloni che potrebbero denotare una scarsa preparazione sull’argomento.

«Spiace constatare la disinformazione del Sindaco in merito alla proposta “Destra Adige” nonostante sia stata pubblicizzata in varie sedi. Questa proposta infatti non prevede né abbattimenti di case, in ogni punto dell’intero tracciato, né problemi di alcun tipo, nello specifico, in via Aichner e in via Bepi Todesca» – replica la rete dei cittadini.

E ancora: «Risulta avvilente sentir parlare il Sindaco a sproposito solo con l’intento di screditare chi si sta opponendo con passione e la forza della ragione a un progetto inadeguato e pieno di problemi reali per tutta la città».