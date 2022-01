Impianti di risalita, da oggi è obbligatorio il super Green pass anche per sciare

Sarà necessario essere muniti di super green pass anche per accedere alle piste da sci. La norma è entrata in vigore oggi.

Se prima era consentito accedere anche solamente con green pass base, quindi con tampone, da oggi in poi sarà obbligatorio essere vaccinati oppure guariti.

Sarà anche necessario essere muniti di mascherina Ffp2 per utilizzare gli impianti di risalita chiusi come le ovovie ma anche per le seggiovie con la cupola.

Pubblicità Pubblicità

Questa è l’ennesima regola che, quest’anno, va a colpire gli impianti.

Dal primo gennaio infatti, sulle piste, sono entrate in vigore ulteriori restrizioni riguardanti l’obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile, e il divieto di consumare sostanze alcoliche oltre a limiti di velocità e obbligo di casco per gli under 18.

Un settore colpito da mille restrizioni quello dello sci, che, rimasto chiuso l’anno scorso, sperava di essere lasciato in pace.

Pubblicità Pubblicità