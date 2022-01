Gli ultimi platani a rischio nel cantiere del Palacongressi al Parco Lido

L’appello arriva dall’Associazione Riccardo Pinter e dal Comitato Salvaguardia Area Lago aderenti al Coordinamento per la tutela dell’ambiente Alto Gara e Ledro che in una nota spiega come gli alberi monumentali siano importanti per ambiente.

Tutto il patrimonio delle grandi piante a Riva nelle aree sia pubbliche che private – secondo l’associazione – va mantenuto e curato, anche perché fa parte ormai del nostro paesaggio.

Tuttavia troppo spesso gli alberi costituiscono un “intralcio” nei cantieri e vengono ignorate le loro esigenze vitali.

Pubblicità Pubblicità

«In questo caso poniamo all’attenzione dell’Amministrazione comunale e dell’opinione pubblica un evidente problema nel parco del Palazzo dei Congressi, In vista della costruzione del nuovo Palazzo dei Congressi» – spiega l’associazione Pinter che ricostruisce l’andamento dei lavori.

«Per fare posto all’ampliamento, sono già state eliminate diverse grandi piante, tra le quali alcuni bellissimi platani. Ne hanno lasciato in piedi pochissimi, pensando forse che i pochi rimasti saranno comunque un buon elemento scenografico per il nuovo palazzo e le aree verdi. Ci sembra evidente che i progettisti hanno in realtà seguito solo le indicazioni del committente senza prevedere quanto il loro intervento venisse a penalizzare il patrimonio verde».

Per l’associazione «far sì che sopravvivano in mezzo ad un grande cantiere occorre che si garantisca che non vengano danneggiati. Ciò sembra scontato, ma se si considera la pianta come un pezzo di legno può accadere. Il Regolamento del Verde Urbano comunale prevede esattamente che cosa bisogna fare per proteggere queste piante spettacolari sia sulla superficie del suolo che attorno al tronco con protezioni».

Pubblicità Pubblicità



E ancora: «Ed allora perché non si rispetta il regolamento né lo si fa conoscere? Occorre mettere a rischio per noncuranza anche questi ultimi superstiti del vecchio Parco? Segnaliamo anche che alcuni vecchi cedri del parco “privato” dell’Hotel Lido sono ormai morti o deperiti, forse a causa degli scavi e movimenti di terra per ampliare l’Hotel ; in questo caso è prevista la domanda di abbattimento e si deve provvedere al “miglioramento o comunque al ripristino della parte a verde”».

Secondo l’associazione Pinter le fotografie allegate dimostrano con tutta evidenza che queste prescrizioni non sono rispettate e che le piante sono gravemente minacciate dai lavori del cantiere.

L’associazione – conclude la nota – chiede che venga fatto valere il Regolamento comunale e che i platani vengano protetti adeguatamente per tutta la durata del cantiere in modo da garantire loro una sicura futura sopravvivenza.