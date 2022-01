Depretto e Goi presentano una mozione: «Attenti al lupo e all’uomo»

Il problema Lupo a Mori finirà sui banchi della giunta comunale grazie ad una mozione presentata dai due consiglieri di Fratelli d’Italia Paola Depretto (foto) e Ernesto Goi.

Nella premessa del documento i due consiglieri ricordano che in data 23 dicembre 2021, avevano già presentato un’interpellanza volta a conoscere le azioni che l’amministrazione intende mettere in programma per arginare la situazione relativa alla presenza del lupo a Mori

Le segnalazioni infatti, sono decuplicate nell’ultimo periodo confermando la presenza dell’animale nell’abitato di Sano, alla Montecatini, sulla statale moriana ecc.. In seguito, un lupo è stato avvistato e ripreso da un ciclista anche sulla ciclabile a Loppio

L’ultimo avvistamento è stato confermato l’altra notte, nella fazione di Besagno, due asinelle sono state sbranate da uno o più esemplari che si sono introdotti nel recinto ove dimioravano; anche la mamma delle asinelle è stata ferita grevemente ed è stata abbattuta.

Secondo i due esponenti del partito di Giorgia Meloni i lupi girano ormai indisturbati vicinissimi alle abitazioni e la situazione sta diventando sempre più pericolosa per l’uomo e per gli animali.

«Noi siamo per la tutela assoluta degli animali ma riteniamo che vadano tutelate anche le ragioni della proprietà – si legge nel documento – della sicurezza delle persone e degli animali domestici. Tanti cittadini si lamentano e hanno paura per i loro figli e per i loro animali. Non siamo abituati a convivere con i carnivori (orso compreso al momento in letargo), li rispettiamo, li ammiriamo, ma diciamoci la verità, li temiamo molto e di fronte a tanta bellezza e forza della natura ci sentiamo impotenti, impreparati e inesperti perché la paura in questi casi (anche quella più recondita) prevale sulla ragione».

Depretto e Goi impegnano la giunta comunale di Mori a convocare con urgenza in consiglio comunale gli agenti forestali di zona nonché i rappresentanti della provincia competenti in materia, a relazionare al consiglio medesimo quale sia la situazione attuale dei lupi nel territorio in termini di numeri e stanziamento e quali azioni urgenti intendono intraprendere e/o hanno intrapreso per gestire il pericoloso avvicinamento dei lupi nella nostra comunità. Chiedono inoltre che nella stessa occasione, gli agenti forestali spieghino al consiglio quali siano i comportamenti da adottare nel caso di incontro fortuito con un lupo e/o più lupi.