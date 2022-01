Crea una casa tranquilla in 4 passaggi

Lavoro, commissioni, appuntamenti, figli… Le tue giornate sono occupate ed è una volta che sono finite che puoi finalmente rilassarti in pace.

Lontano dallo stress del mondo esterno, la tua casa è il tuo paradiso di pace, un luogo riposante dove puoi rilassarti dopo una lunga giornata.

Quindi, come organizzare la tua casa per farla diventare una bolla di bozzolo? Grazie a pannelli acustici con moquette e tende acustiche

Se vivi in ​​un condominio, sai quanto può essere fastidioso sentire il tuo vicino. L’inquinamento acustico può letteralmente rovinarti la vita.

Se questo è il tuo caso, hai pensato di installare una tenda insonorizzante o pannelli acustici? Grazie alle loro proprietà di assorbimento, questi elementi servono ad isolare una stanza dai rumori esterni e a ridurre lo stress legato ai fastidi.

Considerare anche l’installazione di tappeti per limitare la trasmissione del suono dall’alloggiamento sottostante. Niente di simile a trovare serate tranquille a casa!

Grazie alla tua decorazione – Il colore può avere un enorme impatto sul tuo umore. Un interno tranquillo passa attraverso colori tenui. Esci dalle tonalità sgargianti, opta per i toni pastello come beige, tortora, grigio perla, rosa … Anche le vernici blu funzionano molto bene quando si tratta di creare un’atmosfera accogliente in una stanza, specialmente nella stanza. Effetto lenitivo assicurato!

Grazie alle piante – La pianta dona direttamente un’atmosfera rilassante ai tuoi interni. Non c’è bisogno di creare una vera giungla, basta avere il verde in tutta la casa. Darà un tocco naturale alla tua casa. Anche se non hai il pollice verde, c’è una tale varietà di piante che è del tutto possibile scegliere specie facili da mantenere. Pensa a cactus, piante grasse e altre piante grasse che alla fine richiedono relativamente poca attenzione durante tutto l’anno.

Riordina i tuoi armadi – Saresti stupito di quanto puoi accumulare negli anni. Per sentirti bene nel tuo appartamento, non esitare a sistemarlo regolarmente. Ti sentirai più leggero. Di conseguenza, meno vincoli domestici e spazio risparmiato!

Taglia gli schermi – Televisione, computer, tablet, smartphone… Quando arrivi a casa, puoi sentirti subito assalito da suoni provenienti da ogni dove. Impara a limitare queste fonti di rumore per ricaricare le batterie in un ambiente tranquillo, favorevole al relax e al benessere.