Coronavirus: 1 decesso, 1.164 nuovi casi e salgono ancora i ricoveri

Poco meno di 2.000 tamponi effettuati nella giornata domenicale hanno individuato un altro migliaio di nuovi positivi in Trentino. E intanto il bollettino registra 1 nuovo decesso, avvenuto in ospedale, dove i ricoverati sono saliti a quota 137, di cui 27 in rianimazione.

Nel dettaglio, ieri sono stati individuati 74 casi positivi al molecolare (su 824 test effettuati) e 1.090 all’antigenico (su 6.779 test effettuati). I molecolari hanno anche confermato 16 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Scorrendo le varie fasce d’età ne esce questa rappresentazione: 13 nuovi contagi fra 0-2 anni; 16 tra 3-5 anni; 54 tra 6-10 anni; 49 tra 11-13 anni; 112 tra 14-18 anni; 403 tra 19-39 anni; 395 tra 40-59 anni; 83 tra 60-69 anni; 16 tra 70-79 anni e 23 di 80 o più anni.

Pubblicità Pubblicità

Ieri le classi in quarantena erano 4. I guariti aumentano di altre 288 unità e diventano 57.299. I nuovi ricoverati ieri sono stati 12, lievemente compensati da 4 dimissioni nel frattempo intervenute. La persona deceduta – una donna over 70 – era vaccinata e presentava patologie pregresse.

Sulla campagna vaccinale le informazioni sono queste: 1.024.281 somministrazioni finora effettuate, delle quali 396.582 sono riferite a seconde dosi e 190.259 a terze dosi.