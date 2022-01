Cancellato il murales di Chico Forti a Miami. Gli amici: “Uno scandalo”

Con la divisa da carcerato, seduto in attesa di un aereo che lo riporti in Italia. Un volo che però non parte mai. Lo conferma la scritta ‘cancelled’ su un display a ricordare un dramma ormai trentennale.

Era stato raffigurato così Chico Forti in un murales realizzato a Miami dall’artista Nello Petrucci. Un’opera dal titolo eloquente, ‘Attesa’, che è stata cancellata a tradimento, a poco tempo dalla sua inaugurazione facendo (giustamente) gridare allo scandalo.

Non ha passato un Natale troppo sereno l’ex imprenditore trentino che dal 1998 si trova in carcere in Florida per un omicidio mai commesso.

Pubblicità Pubblicità

Tra gli annunci del Governo su un suo imminente ritorno a casa ormai diffusi da un anno e i mille dubbi su un’estradizione che ancora tarda ad arrivare, Forti aveva affidato ad una lunga lettera pubblicata proprio il 25 dicembre il commento delle sue festività e le emozioni che lo attraversavano.

Speranze disilluse, speranze ancora dure a morire. E in questo contrasto quel murales a ricordare l’assurda vicenda di un uomo in perenne lotta con una giustizia da troppo tempo negata.

Ora quell’opera non esiste più. Per gli amici ma anche per tutti quelli che lo conoscono a livello ormai globale è uno scandalo e un’offesa. E’ stata fatta sparire da chi probabilmente quella verità non la vuole accettare. Chico Forti resta dunque prigioniero di questo incubo senza fine.

Pubblicità Pubblicità



“Nella mia Trento un Natale senza neve è come un deserto senza sabbia... – aveva scritto – da ragazzino alla prima nevicata, come Woodstock, amavo prendere i fiocchi con la lingua, per poi correre alle bancarelle sotto i portici con le castagne bruciacchiate che scottavano le mani… Ora chiudo gli occhi, immagino la neve, pregusto le castagne… l’albero addobbato sostituisce la rete elettrificata… non mi è facile, ma aspetterò mezzanotte per aprire il regalo…».

E ancora le parole toccanti che dimostrano che Chico non si sente solo, nonostante tutto: “Questo mio ennesimo messaggio di Natale non è triste… altri lo hanno scritto prima di me, altri ancora lo ripeteranno… – aveva scritto – .

L’uomo saggio sa accettare la realtà di condizioni che fuoriescono dall’egida del nostro controllo: usando un’analogia, soffro di una infermità che è terminale solo quando viene trascurata. Ed io, nonostante questa attesa snervante, non mi sento trascurato, so apprezzare l’attenzione che mi avete dedicato quando era facile ignorarmi…“.