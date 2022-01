Cade in una piscina d’albergo: bimbo di due anni muore annegato

Un bambino di due anni è caduto in acqua all’improvviso nel pomeriggio di sabato scorso ed è annegato. E’ accaduto sabato 8 gennaio in una piscina d’albergo a Naz Sciaves, in Val d’Isarco. Si trovava in vacanza con la madre, il padre ed il fratello.

Quando i genitori si sono accorti del fatto per il piccolo era però ormai troppo tardi. Aveva già perso i sensi e il tentativo di rianimazione da parte del personale sanitario è stato inutile.

Dopo il primo trasferimento in un ospedale di Bressanone, il bimbo è stato portato in un centro sanitario ad Innsbruck ma non c’è stato nulla da fare. Nonostante i tentativi di cura, è spirato nella notte.

