Cade in un canale a Mori, volpe salvata dall’annegamento

Storia a lieto fine per una piccola volpe che nella giornata di ieri (domenica 9 gennaio) è stata salvata dalle acque gelide del canale Biffis di Mori. L’animale sarebbe stato destinato a morte certa se un gruppo di passanti non l’avesse notato transitando sulla vicina pista ciclabile intorno a mezzogiorno e non avesse chiamato i soccorsi.

Ma prima dell’arrivo dei rinforzi, è stato un vero lavoro di squadra quello messo in atto dalle persone accorse sul posto, che ha permesso il recupero del quadrupede selvatico che caparbiamente si era aggrappato ad alcuni arbusti vicino alla riva.

In intervento anche gli uomini della protezione civile e il team veterinario provinciale che hanno infine provveduto a mettere in sicurezza la bestiola, prestando ulteriori cure.

Pubblicità Pubblicità