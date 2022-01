Aperta fino al 16 gennaio 2022 la mostra temporanea “Segantini e la Brianza” ad Arco

Ancora pochi giorni per visitare la mostra temporanea “Segantini e la Brianza” allestita nei rinnovati spazi della galleria civica Giovanni Segantini di Arco (Palazzo Panni) e prorogata fino al 16 gennaio 2022.

Il progetto Segantini e Arco nato nel 2015 dalla collaborazione tra il Museo Alto Garda (MAG) e il MART (Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto), vuole identificare Arco come centro di valorizzazione e di ricerca sul geniale artista, nato il 15 gennaio 1858 ad Arco.

Invariato l’orario di visita: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18 (lunedì chiuso).

Pubblicità Pubblicità

Curata da Alessandra Tiddia (Mart), l’idea della mostra è nata in seguito all’acquisizione da parte del Comune di Arco nel 2020 dello stupendo dipinto “La Pompeiana” qui esposto per la prima volta.

L’esposizione comprende dipinti, opere di grafica, documenti storici sull’artista e il famoso Autoritratto.

Il soggiorno in Brianza dal 1881 al 1886 ha orientato il pittore verso una pittura più sensibile alla luce e ad una dimensione spirituale che lo aprirà verso il simbolismo, dedicato alla figura femminile.

Pubblicità Pubblicità



In questo allestimento si possono ammirare le opere del giovane Segantini durante la fase di studio all’Accademia di Brera; una serie di nature morte e “Ortensie”, un dipinto con una elevata funzione decorativa, sei pannelli attualmente smembrati in varie collezioni.

Grazie alla selezione di opere messe a disposizione da alcune collezioni private relative al periodo brianzolo, si può percepire l’importanza di questa esperienza formativa per Giovanni Segantini.

Nella tranquillità ritrovata nasce un sentimento di comunione tra natura umana e mondo animale che poi svilupperà in Engadina-Svizzera con il capolavoro “Le due madri” e “Ave Maria a trasbordo”.

Interessante è l’Album Brianza 1884, un portfolio meravigliosamente decorato dell’attività dell’artista per promuovere la sua produzione pittorica. Si tratta di una raccolta di riproduzioni fotografiche dei dipinti realizzati da Segantini insieme al suo gallerista Vittore Grubicy durante il periodo di studi.

Poster, libri e altro materiale artistico delle opere di Segantini è in vendita presso il bookshop della Galleria civica.

Prima di iniziare il percorso della mostra è consigliabile non lasciarsi sfuggire il docufilm della durata di circa mezzora “Segantini, ritorno alla natura” proiettato in una sala della Galleria, che si è aggiudicato il Premio del pubblico nella sezione Arte al Biografilm Festival di Bologna.

Regia di Francesco Fei e attore protagonista Filippo Timi che si è calato nei panni del pittore ripercorrendone il tortuoso percorso di vita nei luoghi da cui ha tratto ispirazione.

Visitare la mostra di Arco significa anche andare alla ricerca dei luoghi simbolo dell’infanzia dell’artista, situati lungo il fiume Sarca a breve distanza dal museo.

Una lapide situata in una piccola aiuola vicino al ponte sul fiume Sarca ricorda che lì sorgeva l’umile casa Segantini, un tempo casa dei gabellieri che controllavano l’ingresso delle merci in città.

Nel canale di via della Cinta che interseca vicolo delle Lavandaie, il piccolo Giovanni all’età di quattro anni cadde in acqua rischiando di essere travolto dalle correnti, se non fosse stato salvato da Domenico Morghen, che per questo ricevette un premio dall’amministrazione austriaca. Una targa racconta l’episodio insieme alle foto storiche del canale, ora dissecato.

“Io non so cosa sia avvenuto prima della mia nascita. So che ebbi un padre ed una madre e che a loro piacque farsi un nido ad Arco nel Trentino sulla riva destra del Sarca”.

Così scriveva Giovanni Segantini nella sua autobiografia, i suoi genitori furono Agostino e Margherita de Girardi di Castello di Fiemme, che erano stati accolti dalla comunità di Arco.