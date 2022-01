Ancora lupi in Vallagarina: sbranate nella notte due asinelle a Besagno

Non si fermano le ‘incursioni’ dei lupi nelle campagne e sulle alture del Trentino. L’ultimo avvistamento è stato segnalato anche questa volta in Vallagarina, zona particolarmente colpita dalla presenza dei piccoli predatori alpini.

La segnalazione arriva dall’abitato di Besagno, frazione poco distante da Mori, dove due dolcissime asinelle sono state sbranate nella notte.

Una sorpresa amara davvero per la famiglia della signora Bibiana Tonolli, che ieri mattina ha fatto la macabra scoperta. La carcassa della figlia giaceva a terra con il corpo quasi completamente dilaniato dall’attacco di uno o più esemplari che si sono introdotti all’interno del recinto all’aperto in cui venivano tenute le bestiole.

La mamma di cinque anni invece è sopravvissuta ma le ferite troppo gravi hanno imposto l’abbattimento. Si tratta di una perdita dolorosa per i proprietari che vi erano molto affezionati. “Finora non era mai successo nulla di grave – commenta la signora Bibiana – per questo motivo non abbiamo pensato a mettere al riparo gli animali che erano lì da anni.

Un conoscente ci ha poi riferito che nello stesso posto aveva ritrovato la carcassa di un capriolo, anch’essa sbranata dai lupi ma quello che è accaduto stanotte è comunque molto grave e ci fa molta paura“.

Sotto, una bella immagine degli asinelli della famiglia Tonolli

