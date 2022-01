Scuola e Covid: si prosegue con le lezioni in presenza. Per adesso sui trasporti basta il green pass base

La partenza della scuola trentina con le regole in vigore prima delle vacanze natalizie è stato uno dei principali argomenti al centro della conferenza stampa di ieri durante la quale il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, ha fatto il punto sulla riunione di ieri mattina della task force provinciale.

Il presidente ha annunciato che il Trentino non applicherà le nuove norme sulla quarantena a scuola e sul super pass per i trasporti.

Ad un paio di giorni dal rientro in classe anche in Trentino della maggior parte degli studenti dopo le vacanze natalizie, restano ancora molte incognite da analizzare approfonditamente, non solo per l’andamento dei contagi (nelle ultime ora un nuovo balzo in avanti con oltre 3.000 nuovi casi), ma anche per l’applicazione delle ultime norme governative. “Ci vogliono responsabilità e buonsenso“, ha commentato il presidente Fugatti che, nel lanciare l’ennesimo appello alle vaccinazioni, ha spiegato come lunedì la scuola proseguirà con le norme in vigore prima delle vacanze natalizie.

Sul fronte scolastico la linea è quella di continuare a garantirla in presenza: “Lunedì la scuola riaprirà normalmente – ha proseguito il presidente Fugatti – e per la gestione delle classi in relazione ai contagi di uno o più fra i suoi componenti, in attesa di approfondire i nuovi criteri, adotteremo il modello in vigore prima delle vacanza natalizie.

Anche per i trasporti degli studenti – ha aggiunto Fugatti, assieme al dirigente del Dipartimento competente, Roberto Andreatta – vogliamo lasciare alle famiglie trentine il tempo utile per poter vaccinare i propri figli visto che fra l’entrata in vigore delle nuove disposizioni e gli adempimenti materiali per prenotare, effettuare e lasciar agire un vaccino servono dei giorni che in questo momento la norma non concede”.

Il dirigente Ceccato ha quindi evidenziato i dati della scuola “Vi sono circa 200 operatori della scuola, sospesi su 10 mila – ha concluso il dirigente Ceccato – e almeno altrettanti contagiati e questo comporta certamente elementi di criticità cui il mondo della scuola deve far fronte. Prima di Natale vi erano circa 50 classi in quarantena, su un totale di circa 4 mila sezioni, ora abbiamo solo 2 situazioni ma ci aspettiamo una crescita importante tenuto conto che nell’ultima settimana si sono registrati oltre 2 mila studenti contagiati”.

Molte invece le regioni che hanno richiesto il rinvio delle lezioni. Un muro contro muro in cui le Regioni, come afferma il governatore della Puglia, Emiliano, hanno chiesto “invano” a palazzo Chigi uno slittamento.

E il presidente del Veneto Zaia torna a chiedere un intervento del Cts perché, a suo dire, si rischia “una falsa riapertura” in uno scenario “da calvario” fatto di assenze e quarantene.

Dal canto suo, in Campania, il governatore De Luca si appella alle “circostanze di eccezionale e straordinaria necessità” nell’ordinanza con cui ha disposto fino al 29 gennaio il ricorso alla dad per le scuole medie, elementari e dell’infanzia.

Una fuga in avanti che il Governo tenta di stoppare con una impugnativa mentre il Tar ha chiesto alla Regione di presentare ulteriori documenti. La Sicilia, intanto, fa slittare di tre giorni il rientro.