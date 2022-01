Maggior rispetto e attenzione per chi si è vaccinato

Spett.Le Direttore,

io sono plurivaccinata, come più del 76% degli Italiani. Ma comincio a chiedermi: perché si aprano continui siti vaccinali, perché si realizzino campagne dedicate, senza prenotazioni, per chiunque lo desideri, pressoché ovunque, per coloro che, vaccinati, si ammalano e devono ottenere un certificato di guarigione per poter lavorare e riattivare il certificato verde, inizi una vera e propria odissea.

Numeri verdi, nazionali e locali, perennemente occupati o con operatori impegnati in altro, norme contraddittorie e impossibili da applicare, siti ministeriali che rimandano alle aziende sanitarie locali che non rispondono…. Pubblicità Pubblicità Perché chi rispetta le regole, crede nella scienza e nelle istituzioni deve essere trattato come un povero questuante? Se tutte le energie vengono impiegate nel propagandare vaccini che servono soprattutto a non finire in ospedale, non sarebbe opportuno dedicare attenzione anche a chi si è vaccinato, nonostante tutto si è ammalato, è guarito senza disturbare , ed ora vorrebbe solo tornare – legittimamente- al lavoro? Lo stato di emergenza, dopo due anni, non può giustificare i disservizi e la latitanza di uno Stato (ma anche di una Provincia Autonoma) assenti, distratti. Dediti solo (onni soit qui mal y pense) a vaccinare senza sosta.