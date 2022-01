Etica e vaccini: ora è giusto fare chiarezza definitivamente

Da tempo gira una super bufala: che i vaccini siano prodotti con cellule fetali abortive.

Si tratta, per la verità, di una bufala che ha degli agganci con la realtà: è vero che in America le grandi cliniche private per aborti in qualche occasione fanno affari con i tessuti e gli organi di feti umani abortiti, ma non è però corretto – come dicono alcuni no vax – affermare che la questione riguardi gli attuali vaccini anti-covid.

Il sito dell’associazione trentina pro life Libertà & Persona, proprio perché da anni in prima linea per la difesa della sacralità della vita, con argomentazioni razionali e scientifiche, sta proponendo da alcune settimane alcuni articoli chiarificatori, per spiegare perché i vaccini Pfizer e Moderna non contengono affatto cellule fetali, ma si limitano ad utilizzare, nella fase di sperimentazione, linee cellulari renali ricavate, attraverso numerose replicazioni, da un aborto avvenuto nel 1973, e di cui non si conosce la natura (non sappiamo cioè se sia stato spontaneo o procurato).

In altre parole, per essere sintetici, non è mai stato ucciso alcun bambino al fine di produrre gli attuali vaccini, ed è per questo che la Chiesa cattolica, che in passato fu tra le prime, nello Stato pontificio, a introdurre la vaccinazione obbligatoria contro il vaiolo, ha ricordato la liceità di questi vaccini anti covid, rammentando però, nello stesso tempo, che la ricerca scientifica dovrebbe sempre essere etica ( e condannando di conseguenza qualsiasi sperimentazione occisiva su embrioni e feti umani).

Per spiegare bene la questione, Libertà & persona ha intervistato il dottor Domenico Sambataro, medico e bioeticista (qui è possibile leggere l’intera intervista) per rendere comprensibile a tutti un argomento di per sé tanto importante quanto difficile da affrontare senza le opportune conoscenze.