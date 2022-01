Effetto decreto vaccini: triplicate le dosi agli over 50

Venerdì sono state somministrate 65 mila prime dosi di vaccino anti-Covid, il 60% in più rispetto alla media giornaliera registrata la settimana precedente.

Il dato più interessante è quello che riguarda gli over 50, obbligati per decreto ad avere il Super green pass: a questa fascia d’età sono state effettuate 15.239 dosi, il triplo di quelle somministrate nei sette giorni precedenti. Lo riferisce la struttura del commissario Francesco Figliuolo (foto)

I primi effetti del decreto sulla campagna vaccinale arrivano mentre a variante Omicron sta spingendo la curva dell’epidemia di Covid-19 sempre più in alto in Italia, con i casi in costante aumento da 11 settimane consecutive.

In sette giorni, rileva l’Iss, il tasso di nuovi contagi è raddoppiato e questo significa che la prossima settimana si potrebbero raggiungere 400mila casi. Un numero troppo alto per riuscire a tracciali, come rileva il fisico Giorgio Sestili, secondo cui l’unico parametro per avere una misura dell’epidemia resterebbe quello dei ricoveri.

I dati dell’Iss confermano anche l’efficacia dei vaccini, in particolare nel contenere i ricoveri soprattutto in terapia intensiva. Il monitoraggio indica infatti che i ricoveri nelle rianimazioni per Covid-19 sono 25,6 volte più numerosi nei non vaccinati rispetto a coloro che hanno avuto tre dosi di vaccino.

Sempre l’Iss indica che è in aumento da due settimane la percentuale di casi tra operatori sanitari rispetto al resto della popolazione, e nell’ultima settimana sono stati oltre 6mila in più, passando dall’1,8% al 2,1% del totale dei casi. Se in Italia fosse vaccinato il 100% della popolazione negli ospedali sarebbero ricoverati il 90% in meno dei pazienti presenti ora.

