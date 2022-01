Castel Valer, ormai è fatta: il gioiello di Tassullo sta per passare alla Provincia

Non c’è ancora l’ufficialità, ma il passaggio di Castel Valer alla Provincia è (quasi) cosa fatta.

Fonti vicine alle parti danno ormai per certo l’accordo tra piazza Dante e i quattro figli eredi del conte Ulrico Spaur, che avrebbero accettato la proposta resa pubblica da parte del presidente Maurizio Fugatti nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Tassullo lo scorso mese di novembre (leggi qui).

E così uno dei tesori più preziosi della regione entrerà a far parte del già sontuoso patrimonio culturale trentino, arricchendo notevolmente l’offerta turistica del territorio.

Ai figli del conte Spaur, che tanto ha investito nel suo castello, andranno come permuta cinque immobili provinciali dichiarati non più utili ai fini istituzionali: l’ex casello idraulico a San Michele all’Adige, l’ex Enpas a Trento, l’ex Albergo Panorama a Sardagna, l’ex casa di cura Villa Rosa di Vigalzano a Pergine Valsugana e l’ex Scuola per gli addetti agli sport di montagna al Passo del Tonale, nel Comune di Vermiglio.

A questi, che hanno un valore complessivo di 10 milioni e 135 mila euro, andrà aggiunto un conguaglio economico di poco meno di 5 milioni da parte della Provincia e di 500 mila euro a carico, in parti quasi uguali, del Comune di Ville d’Anaunia e della Comunità della Val di Non, che hanno voluto fare la propria parte in un’operazione fondamentale per il territorio.

Valore totale dell’operazione? 15 milioni e 600 mila euro.

