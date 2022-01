Piazza Cantore: la rabbia dei cittadini per il degrado

Purtroppo continuano le segnalazioni dei cittadini di Cristo Re per il degrado di Piazza Cantore, centralissima e tradizionale punto di riferimento del quartiere.

«Ormai ogni notte succede qualcosa, stiamo parlando di risse, grida, urla e sedie e tavolini del bar che volano per aria o addosso a qualcuno» – Inizia così la lettera scritta alla nostra redazione da un gruppo di residenti vicino a Piazza Cantore.

Il dito è puntato soprattutto sul bar 41, dove spesso i cittadini segnalano disordini e risse. «Dal 112 per due volte sono stato dirottato sui Carabinieri di Trento pur chiedendo esplicitamente della Questura…Purtroppo non si è visto nessuno e alla fine la rissa si è spenta così come è iniziata con le titolari del bar che urlavano di finirla o qualcuno avrebbe chiamato le Forze dell’ordine» – Scrive un residente.

Ma pare che questo genere di episodi sia all’ordine della notte, «l’ultimo è avvenuto alle 2.30 del mattino» – sottolinea un altro residente

I cittadini ricordano anche un bruttissimo episodio successo la notte di Capodanno. «Verso le 3 del mattino ci siamo trovati a dover chiamare il 112 per un ragazzo che in preda ai fumi di alcool o peggio sotto l’effetto di qualche sostanza stupefacente stava selvaggiamente picchiando una ragazzina per motivi futili, forse per gelosia, ma con una rabbia tremenda»

In quel caso però sono prontamente intervenute 3 pattuglie della Polizia di Stato che in brevissimo tempo hanno sedato la rissa facendo tornare la tranquillità in piazza

Il pericolo è che nei cittadini subentri uno stato di assuefazione verso questi episodi: «due giorni fa ennesimo caos scaturito post orario di chiusura all’ormai “famoso” bar 41, e in quel caso però ho evitato di chiamare…» – spiega un altro cittadino

E ancora un altro residente: «I tranquilli cittadini di Cristo Re pazientano spesso, chiudiamo le finestre, facciamo finta che “vada tutto bene” visto che spesso nessuno interviene per mettere fine a quella che ormai è quotidianità»

Un quartiere, quello di Cristo Re, che negli ultimi anni sotto il profilo della sicurezza e del degrado è peggiorato. Non ha dato certo una mano l’apertura del punto Snai in via Fratelli Fontana dove si radunano nulla facenti e persone sospette.

Anche la viabilità del rione nell’ultimo periodo ha creato non pochi problemi ambientali. I lavori in via Maccani, durati molti mesi hanno provocato code infinite e malumore e disagi fra i cittadini e gli esercizi commerciali della zona.