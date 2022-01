Lunedì i funerali di Paolo Primon

Si celebreranno lunedì 10 gennaio alle ore 14.00 presso la chiesa del cimitero monumentale di Trento i funerali di Paolo Primon, deceduto il giorno della Befana a causa di un malore. Dopo la cerimonia la salma sarà cremata.

Sono stati numerosi i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia. Da parte di amici e avversari politici, ma soprattutto da parte di normali cittadini.

Silvia Zanetti, che Primon aveva appoggiato nelle ultime comunali del capoluogo lo saluta sulla sua pagina social «non ci sono parole…Ciao, Paolo…ci (mi) mancherai».

Messaggi di addio anche da Progetto Trentino, da «Si Può fare!», dal presidente del consiglio provinciale Walter Kaswalder e dal presidente della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti.

Paolo Primon si era sentito male nella serata di mercoledì 5 gennaio, ed era stato ricoverato all’ospedale di santa Chiara.

Le sue condizioni fin da subito erano sembrate gravissime. Dopo poche ore dal ricovero, alle 20.30 del 6 gennaio 2022, è deceduto a soli 65 anni fra le braccia della figlia Giulia. Non ha mai ripreso conoscenza.

Primon era un uomo «antisistema», pervicace, sanguigno, vulcanico, ma molto altruista e con una simpatia ed ironia inglese unica nel suo genere. Era sempre pronto a dare una mano, un uomo vero e spesso per questo scomodo. Era stato uno dei fondatori della lega di Bossi negli anni 80 a Trento. Poi diventato autonomista ed infine in prima linea per difendere gli interessi degli Schützen.

La sua lunga storia l’ha visto impegnato anche nello sport e nel sociale.

Prima di morire aveva iniziata una sua nuova battaglia: quella contro i vaccini. Era infatti un convinto no vax. Questa battaglia però è l’unica che non potrà portare a termine.

Nel suo ultimo messaggio di auguri, postato sulla sua pagina facebook, ha ricordato con nostalgia i suoi genitori, entrambi morti giovani. Il destino ora a distanza di pochi giorni lo farà riunire a coloro che gli hanno dato la vita, seppur troppo breve, ma vissuta sicuramente fino in fondo e sempre col turbo acceso.

Paolo Primon lascia i figli Giulia e Andrea, avuti con la prima moglie e Lisa e Mario avuti insieme all’attuale moglie Loredana e il suo amato nipotino.