Da oggi l’obbligo vaccinale per gli over 50. Sanzioni salatissime per i furbetti

Palazzo Chigi conferma che il premier Mario Draghi terrà lunedì una conferenza stampa dove illustrerà le nuove misure anti-Covid.

Durante l’incontro Draghi parlerà anche di aiuti alle attività commerciali e della posizione del governo sulla scuola che è riprende lunedì in tutta Italia in presenza. (In Trentino, unica regione è ripresa invece ieri)

La conferenza stampa servirà per illustrare il pacchetto di misure messe in campo nelle ultime settimane per contrastare l’avanzata della variante Omicron, da ultimo l’obbligo vaccinale per gli over 50 in vigore da oggi.

Le misure sono state pubblicate in Gazzetta ufficiale, queste contengono anche l’obbligo vaccinale per gli over 50. “Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022 – si legge – l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri (…) che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età”.

Viene specificato che “l’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore”. Chi è stato colpito dal Covid può rinviare la vaccinazione “fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute”

Ci sono da fare delle precisazioni per quanto riguarda le sanzioni. Le multe vanno ben oltre ai cento euro come molte persone affermano.

Ecco nel dettaglio il tariffario delle multe e i rischi accessori:

100 euro per il solo fatto di non sottoporsi alle somministrazioni pur essendo obbligati (perché ultra 50enni). La multa arriverà a casa in automatico.

per il solo fatto di non sottoporsi alle somministrazioni pur essendo (perché ultra 50enni). La multa arriverà a casa in automatico. sospensione dal lavoro, senza retribuzione, se l’obbligato al vaccino è un lavoratore.

se l’obbligato al vaccino è un lavoratore. sanzione da 600 a 1500 euro se l’obbligato al vaccino è colto sul luogo di lavoro senza green pass rafforzato (da vaccinazione o da guarigione). In caso di reiterata violazione la sanzione è raddoppiata. Che in soldoni significa una sanzione fino a tremila euro.

Ma non è finita. Alle sanzioni previste nell’ultimo dl Covid, “si aggiungono a quelle già contemplate dalle norme che hanno prescritto il green pass “rafforzato” per accedere a determinati servizi e attività come ad esempio, ristoranti, palestre, treni, autobus, cinema, teatri, stadi.

In questi casi, infatti, chi è tenuto al Green pass rafforzato e quindi alla vaccinazione (indipendentemente dall’età) soggiace a un’ulteriore sanzione da 400 a 1000 euro se colto senza green pass rafforzato nei luoghi nei quali è necessario.