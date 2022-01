Coronavirus: nuovo record di contagi (3046) e due decessi nelle ultime 24 ore

Forte incremento dei contagi, come prevedibile, oggi sabato 8 gennaio 2022.

L’azienda sanitaria conferma 3.046 contagi su 17.400 tamponi processati. «Il tasso di positività è alto, la variante Omicrom si sta dimostrando molto aggressiva e contagiosa» – ha detto Fugatti in conferenza stampa

Il report riporta anche due nuovi decessi. Si tratta di un uomo ed di una donna, entrambe anziani e con patologie pregressi; uno dei due non era vaccinato. Nessuno dei due decessi è avvenuto presso le strutture ospedaliere

Stabile invece la situazione dei ricoveri: nelle ultime 24 ore si contano 128 pazienti ricoverati (-2 rispetto a ieri) e 24 ricoveri in terapia intensiva. (uguale a ieri)

Tutti i casi riscontrati sono asintomatici oppure con lievissimi sintomi. La fascia più colpita rimane sempre quella fra i 19 e 39 anni.

«Con questi dati il Trentino non rischia la zona arancione – ha commentato Fugatti – almeno finchè non arriviamo a 150 ospedalizzazioni, quota massima per rimanere in zona gialla. Oggi siamo a 104 quindi speriamo che i ricoveri non si impennino. A Fronte di un contagio alto non riscontriamo però un’eguale crescita nelle ospedalizzazioni. Quindi il sistema per ora tiene».

Il presidente ha ringraziato tutta la cittadinanza per l’alto numero di vaccinazioni e ha lanciato un’altro siluro ai no vax. «È ormai chiaro a tutti che se non ci fossero ricoverati in ospedale i non vaccinati il Trentino sarebbe in zona bianca e senza nessun problema, e questo è un dato matematico».

Maurizio Fugatti ha spiegato anche che i disagi degli ultimi giorni da parte dell’apparato sanitario sono dovuti ad un flusso di contagio e tamponi eccezionali.

«Siamo fortemente sotto pressione – ha concluso Fugatti – abbiamo 3.000 contagi al giorno e il sistema sanitario è messo fortemente sotto pressione. Chiedo scusa ai cittadini per le lunghe code ai Driver e per le attese al telefono per prenotare il vaccino ma lo sforzo in questo momento è titanico, chiediamo comprensione perché siamo di fronte a qualcosa di eccezionale e straordinario. Con lo stesso personale sanitario che gestisce la situazione ordinaria quotidiana stiamo gestendo un periodo di emergenza straordinaria». Il presidente non ha mancato di ringraziare sentitamente tutti i sanitari che stanno facendo dei veri miracoli

Ad approfondire ancora di più le parole del presidente ci ha pensato il direttore dell’azienda sanitaria Antonio Ferro: «Ad ora abbiamo 250 dipendenti sanitari che sono in quarantena perché contagiati. A questo aggiungiamo il centinaio di no vax sospesi. È chiaro quindi che i disagi sono dovuti anche alla mancanza di risorse umane».

Nel dettaglio i contagi sono 190 i casi riscontrati positivi dal molecolare (su 1.399 test effettuati) e 2.856 dall’antigenico (su ben 15.942 test effettuati). I molecolari hanno anche confermato 11 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Scorrendo le fasce d’età emerge la seguente situazione: 42 nuovi contagi fra 0-2 anni, 44 fra 3-5 anni, 152 fra 6-10 anni, 123 fra 11-13 anni, 273 fra 14-18 anni, 1.103 fra 19-39 anni, 983 fra 40-59 anni, 209 fra 60-69 anni, 62 fr a70-79 anni e 55 di 80 o più anni.

La campagna vaccinale e prosegue: questa mattina le somministrazioni sono arrivate a 1.019.057, di cui 395.381 seconde dosi e 187.478 terze dosi. I guariti infine: il bollettino ne conta altri 195 per un totale di 56.627.