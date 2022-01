Campodenno, approvato il regolamento per l’utilizzo del parcheggio coperto in piazza Santa Barbara

È stato approvato all’unanimità dal Consiglio comunale di Campodenno il regolamento per l’utilizzo del parcheggio seminterrato con 18 posti auto, di cui uno riservato a persone con handicap, nella rinnovata piazza Santa Barbara.

Il documento, il primo di questo genere nel Comune della bassa Val di Non, disciplina l’uso dell’autorimessa realizzata nell’ambito dei lavori che hanno cambiato il volto al centro di Campodenno, i cui posti saranno soggetti a zona a disco per la durata di due ore dalle 6.30 del lunedì alle 18 del venerdì.

L’area a cielo aperto, dove ha visto la luce la nuova struttura polifunzionale, sarà destinata ai pedoni, ma potrà essere utilizzata per il parcheggio dei veicoli durante l’orario di apertura degli studi medici e del punto farmaceutico, esclusivamente da coloro che usufruiscono dei servizi e per lo stretto tempo necessario.

Pubblicità Pubblicità

«Per quanto riguarda il parcheggio coperto destinato solamente alle autovetture, invece, sarà zona disco orario per tutto il giorno, con 10 posti macchina messi a disposizione dei residenti nel paese di Campodenno che avranno la possibilità di sostare nel posto assegnato in orario notturno, dalle 18 alle 6.30, dietro il pagamento di un canone annuo di 300 euro – fa sapere il sindaco di Campodenno Daniele Biada –. Ad oggi sono arrivate 5 richieste ed entro il 1° febbraio i posti saranno numerati e verranno assegnati i tagliandini».

Il regolamento è composto da 10 articoli e resterà in vigore un anno. È infatti sperimentale: tra 12 mesi verranno fatte delle valutazioni da parte della commissione regolamenti e saranno eventualmente previste delle modifiche.

«Sicuramente il regolamento è perfettibile – spiega il primo cittadino – lo terremo per un anno di prova e, nel caso in cui ci fossero dei miglioramenti da apportare, lo aggiorneremo. Non è stato facile concepire un regolamento per disciplinare l’uso di un parcheggio coperto nel centro di un paese piccolo come Campodenno. L’intenzione, poi, è quella di regolamentare l’uso dei parcheggi anche nelle altre frazioni, in modo da garantire a tutti la possibilità di usufruire degli spazi pubblici».

Pubblicità Pubblicità



Un altro aspetto da sottolineare è la partecipazione all’iter che ha portato alla stesura del regolamento. «Siamo soddisfatti di aver condiviso ogni passaggio con la minoranza – conclude Biada –. Nonostante fosse un argomento non semplice da affrontare, c’è stato un confronto sempre costruttivo, culminato con l’approvazione all’unanimità da parte del Consiglio comunale».