Ala: i servizi comunali sempre più online, sale pubbliche, stato civile e altro ancora

Il Comune di Ala è sempre più digitale. Il 2022 è iniziato con ulteriori novità: da adesso le sale pubbliche si prenotano sulla “Stanza del cittadino”, portale dedicato ai servizi per la cittadinanza all’interno del sito istituzionale.

Non solo: da quest’anno sulla Stanza del cittadino si possono inoltrare richieste sullo stato civile e in ambito elettorale. Già da tempo sulla Stanza del cittadino gli alensi potevano, comodamente da casa via internet, seguire le pratiche edilizie, inoltrare richieste di accesso ad atti, inoltrare richieste e altro ancora. Il tutto senza dimenticare chi non ha il computer: lo sportello al cittadino è sempre pronto ad aiutare chi non ha dimestichezza nel digitale.

In questo difficile periodo dove l’evoluzione della pandemia da Covid-19 ha costretto tutti noi a cambiare drasticamente le nostre abitudini di vita, limitando il più possibile i contatti non necessari per evitare i contagi o addirittura, per alcuni, rimanendo confinati all’interno dei nostri appartamenti per motivi di salute, stanno assumendo grande rilevanza tante iniziative di natura digitale nelle quali si riscoprono i grandi vantaggi connessi all’uso delle tecnologie digitali.

L’innovazione tecnologica pensata per snellire burocrazia e procedure varie, con lo scambio di dati che continua, in aggiunta ai servizi già offerti online in maniera più digitalizzata.

Ci sono tantissimi benefici che avranno effetto immediato, in termini di snellimento del procedimento, eliminazione dei tempi di attesa allo sportello, delle difficoltà per spostamenti e relativi costi.

Perché, passata la pandemia, resti comunque una spinta forte all’offerta di servizi digitali snelli, veloci, a portata di tutti in ogni momento. A burocrazia zero. Ma tutto senza dimenticare chi non ha possibilità di farlo online, perché è garantito supporto a tutti, perché per il comune di Ala è il cittadino al centro.

Per proseguire nelle novità introdotte nel 2021, da qualche giorno la Stanza del Cittadino del Comune di Ala – stanza virtuale che consente ai cittadini, comodamente da casa e in qualsiasi momento, di ottenere documenti, inoltrare richieste, verificare on-line lo stato delle proprie pratiche – è stata ampliata con nuovi servizi.

Attraverso la Stanza del Cittadino del Comune di Ala è ora possibile richiedere l’utilizzo temporaneo di una sala pubblica (le sale Zendri, le sale di Chizzola, Pilcante e Santa Margherita), inoltrare richieste in materia di elettorale (tra cui la richiesta di iscrizione all’albo dei presidenti di seggio elettorale, quella di iscrizione all’albo degli scrutatori di seggio elettorale e quella di rilascio della nuova tessera elettorale), nonché numerose richieste in materia di stato civile, tra cui il rilascio dei certificati di nascita, di morte e/o di matrimonio, di copia integrale dell’atto di nascita, di morte e/o di matrimonio e dell’estratto per riassunto dell’atto di nascita, di morte e/o di matrimonio. I certificati di stato civile non prevedono pagamenti (né marca da bollo né diritti di segreteria).

Ciascun cittadino può usufruire dei servizi accedendo alla Stanza del Cittadino al seguente link https://www2.stanzadelcittadino.it/comune-di-ala/it/ da PC o smartphone ed autenticandosi con la propria identità digitale (SPID, CPS/CNS).

Per chi non possiede ancora un’identità digitale SPID è possibile richiederla allo sportello pArLA – Punto Risposte del Comune di Ala sito in piazza S. Giovanni ad Ala (ingresso portoncino in legno), previo appuntamento (telefonando ai numeri 0464-678790/ 91 / 92 / 93 o scrivendo una email all’indirizzo servizialcittadino@comune.ala.tn.it – orari di apertura al pubblico lunedì, martedì e mercoledì 8:30 – 13:00 e 14:00 – 16:30, giovedì orario continuato 8:30 – 18:30, venerdì 8:30 – 13:00 e sabato 9:00 – 12:00).

Lo sportello pArLA inoltre è a disposizione a fornire adeguato supporto allo scopo di accompagnare il cittadino in tutte le fasi dell’esperienza digitale al fine di rendere servizi pubblici a portata di tutti.