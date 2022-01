Accusa un malore mentre è alla guida del suo furgone a Revò: muore il 62enne Leonardo Kofler

Ha accusato un malore improvviso mentre attraversava il paese di Revò alla guida del suo furgone, che è poi finito contro il muro di un’abitazione in via Cesare Battisti.

Purtroppo per Leonardo Kofler, 62enne titolare di un’impresa edile da poco in pensione, non c’è stato nulla da fare: il malore gli è stato fatale.

Immediato l’intervento dei soccorsi, con i Vigili del Fuoco di Revò, quelli di Cagnò, l’ambulanza e le forze dell’ordine che subito si sono recati sul luogo dell’incidente.

Pubblicità Pubblicità

Nel frattempo da Trento si è alzato in volo l’elicottero, atterrato pochi minuti più tardi al campo sportivo di Revò. L’equipe medica, però, non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Kofler, molto conosciuto in paese, lascia la moglie e tre figli.