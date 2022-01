Rovereto, la Questura a caccia dei due aggressori del 46 enne

Il commissariato della Polizia di Stato dopo la brutale aggressione avvenuta nella giornata di lunedì al 45 enne ucraino a Rovereto si è da subito messo al lavoro.

Dopo aver sentito le testimonianze delle persone che hanno assistito al fatto gli uomini della Questura stanno scandagliando tutte le telecamere pubbliche e private per poter così individuare gli aggressori del manutentore ucraino accorso in difesa della ragazza verso cui alcuni ragazzi stavano inveendo. La ragazza era in lacrime e sotto shock. Ci sono molte telecamere in zona e quindi non dovrebbe essere difficile individuare i soggetti che hanno preso parte all’aggressione.

Dopo le prime indagini la Polizia di Stato ha confermato che gli aggressori materiali sono stati due ragazzi, probabilmente minorennni facenti parte della solita compagnia che «anima» l’Urban City da anni, e non certo in modo costruttivo.

Si tratterebbe di due ragazzi stranieri, oppure nati in Italia ma di nazionalità straniera. L’aggressione è avvenuta a metà di via Rosmini, vicino alla fermata dell’autobus, e non in prossimità del centro commerciale.

Dal commissariato trapelano notizie di una caccia all’uomo e della volontà di individuare presto i due ragazzi.

Dopo l’aggressione la Polizia di Stato ha subito serrato le fila inviando più personale a Rovereto e aumentando i controlli. C’è anche la consapevolezza da parte della Questura che la situazione a Rovereto dopo i lockdown sia peggiorata e che si debba dare un forte giro di vite facendo partire delle denunce per dare il buon esempio.

