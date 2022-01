Parte l’attività consiliare 2022. Sul tavolo la questione Valdastico, la situazione del porfido e la vendita di prodotti agricoli

Riprende a pieno ritmo nel nuovo anno l’attività del Consiglio provinciale. Lunedì prossimo alle 11.00 si riuniranno in videoconferenza i Capigruppo per decidere l’ordine del giorno della tornata consiliare in aula del 18, 19 e 20 gennaio.

Sempre lunedì dalle 14.00 alle 17.00 è convocata anche la Prima Commissione per le consultazioni su due progetti di modificazione dello statuto speciale proposti da Alex Marini (5 stelle) ed esprimere poi due pareri relativi a nomine e designazioni di competenza della Provincia sulle candidature alla presidenza della Fondazione Hub Innovazione Trentino (HIT) e di due rappresentanti nel comitato di gestione della Fondazione Euricse.

Ancora, l’organo consiliare discuterà del disegno di legge proposto da Alessia Ambrosi (FdI) in materia di nomine e designazioni e sulla proroga degli organi amministrativi.

Martedì 11 gennaio dalle 9.30 alle 12.30 tornerà al lavoro la Quinta Commissione per alcune consultazioni in merito alla comunicazione COM (2021) 645 final della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul programma di lavoro della Commissione per il 2022 “Insieme per un’Europa più forte“.

Ancora martedì dalle 14.30 alle 17.30 è in programma un incontro della Terza Commissione chiamata ad esaminare il disegno di legge 84 proposto da Lorenzo Ossanna del Patt per integrare un articolo della normativa provinciale del 2015 sul governo del territorio 2015 e per un confronto con l’assessore Mario Tonina in merito al documento preliminare della variante al Piano urbanistico provinciale relativo al Corridoio di accesso est, vale a dire sul progetto di collegamento con l’autostrada della Valdastico.

Molto corposo l’ordine del giorno della Seconda Commissione convocata in videoconferenza mercoledì 12 gennaio dalle 14.30 alle 17.30. La seduta di aprirà con la consultazione dedicata ai rappresentanti del Coordinamento lavoro porfido sulla situazione del settore porfido e dei lavoratori di tale settore, e proseguirà con l’espressione di parere in merito alla delibera proposta dalla Giunta riguardante un articolo della legge provinciale del 2002 sulla ricettività turistica.

L’organo consiliare proseguirà, quindi, con l’esame dei disegni di legge 47 sulla vendita diretta dei prodotti agricoli proposto dal Patt con Michele Dallapiccola, e del ddl 63 dedicato alle disposizioni per la lavorazione, la trasformazione, il confezionamento e la vendita di limitati quantitativi di prodotti agricoli nell’ambito della filiera corta e produzione locale, proposto dall’ex capogruppo di Futura Ghezzi e da Lucia Coppola (Misto – Europa Verde).

A seguire, la Commissione si occuperà del ddl 77 “Istituzione della rete provinciale di accoglienza agroalimentare” proposto ancora dal Patt con Dallapiccola, Rossi e Demagri, e del ddl 35 – stesso primo firmatario – sui “Prodotti agroalimentari come ambasciatori del territorio“. Si continuerà poi con l’esame del ddl 101 “Disposizioni per la promozione e la certificazione della rappresentanza e per la valorizzazione delle relazioni industriali” proposto dal Pd con Alessandro Olivi, del ddl 62 “Contributi per la riqualificazione dell’offerta turistica alberghiera in vista delle olimpiadi invernali 2026″ proposto da Pietro De Godenz (UpT) e Ivano Job (Lega), e infine del ddl 105 “Inserimento dell’articolo 48 ter nella legge provinciale sulla ricettività turistica 2002: promozione della ricettività e dell’offerta turistica accessibile“, proposto da Fratelli d’Italia con prima firmataria Alessia Ambrosi.

Giovedì 13 gennaio dalle 14.30 alle 17.30 tornerà a riunirsi in videoconferenza la Terza Commissione per due consultazioni: la prima con il Coordinamento NO Valdastico Nord – A31 in merito al documento preliminare della variante al Piano urbanistico provinciale relativa al corridoio di accesso est; la seconda audizione sarà riservata ai referenti della petizione popolare 18 riguardante la pericolosità del progettato impianto sperimentale di termossidazione di rifiuti previsto a a Pergine.​

