Interviene per difendere la ragazza dal branco. 46 enne massacrato a Rovereto

Profonde ferite al volto, una mascella rotta, alcuni denti rotti e botte e ferite per tutto il corpo. È questo il terribile bilancio alla fine di una nuova serata di follia scoppiata presso la piazza dell’Urban City, per la precisione nei dintorni della pista di pattinaggio in pieno centro di Rovereto.

Il 46 enne di nazionalità Ucraina, manutentore della pista di pattinaggio, mentre stava passeggiando ha notato alcuni giovani che inveivano in modo piuttosto violento contro una ragazzina che sentendosi aggredita stava piangendo.

L’uomo si è avviato verso i ragazzi invitandoli a smettere, ma dopo aver pronunciato le ultime parole è stato colpito vigliaccamente alla testa da dietro cadendo per terra. I delinquenti non si sono fermati qui e hanno preso a calci e pugni al viso il 46 enne che è rimasto a terra sanguinante a terra.

Pubblicità Pubblicità

L’uomo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto dove dopo una prima medicazione è stato portato all’ospedale di santa Chiara dove è stato sottoposto ad alcuni interventi per ricucire le profonde ferite al volto e ricostruire la mascella. La prognosi supera i 30 giorni.

Gli aggressori, sicuri probabilmente di rimanere impuniti, dopo aver menato di santa ragione il 46 enne se ne sono andati tranquillamente a bar a bere un bicchiere. Sul posto sono arrivati gli uomini della Polizia di Stato ma non hanno trovato nessuno.

La polizia sta indagando sui fatti che sono successi lunedì scorso. Secondo alcune testimonianze raccolte dai testimoni gli aggressori sarebbero stato una decina e quasi tutti stranieri.