Il Covid non ferma la befana, che a Sporminore arriva a bordo di una 500

Il Covid non è riuscito a fermare la befana a Sporminore.

Nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 6 gennaio 2022, la befana è infatti passata per le vie del paese a bordo della sua Fiat 500 per la gioia dei più piccoli.

I bambini fino ai 10 anni erano stati invitati a esporre all’esterno della propria abitazione un cestino, affacciandosi alle finestre o ai balconi e la befana, come promesso, non si è fatta attendere, lasciando dei piccoli doni per i piccini.

L’evento, intitolato simpaticamente “Happyfania” e organizzato da Sporminore Eventi, realtà guidata dal neopresidente Valentino Franzoi, ha riscosso un grande successo e ha strappato ai bimbi un sorriso luminoso.